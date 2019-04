Cultura La lluvia agua las perspectivas de los libreros en la Feria de Córdoba Tras un inicio con más ventas de lo previsto, los comerciantes prevén un mal final del evento por culpa del agua

Irene Contreras @abccordoba Córdoba Actualizado: 06/04/2019 08:21h

El prólogo fue ejemplar y los primeros capítulos llegaron a superar las expectativas, pero el epílogo se prevé oscuro y decepcionante. Ese es el retrato que hacen los libreros de la presente edición de la Feria del Libro, que auguran un balance final negativo pese a que el arranque fue mejor que en años anteriores. La culpable de que el camino se haya torcido es la lluvia, que barre de paseantes las calles del centro.

Así lo resume Hermenegilda Moreno, presidenta de la Asociación de papelerías y librerías de Córdoba (Aplico), que, con la previsión meteorológica para los próximos días, ya no esconde que las perspectivas del sector no son buenas. «Íbamos bien. El primer fin de semana fue estupendo desde primera hora. Los comentarios de los libreros coincidían en que la gente estaba respondiendo más que el año pasado», explica. Tras un inicio dulce se produjo el bajón habitual de los días laborables. «Entre semana suele ser más flojo, eso se da por hecho. El problema ha empezado hoy [por el viernes]. Ya sabemos que un fin de semana de agua hace que no salgan los números», afirma.

Lo saben porque la Feria del Libro, que se celebra cada año en un mes tan meteorológicamente inestable como abril, suele toparse con este problema. Moreno explica que este evento está pensando para atraer a la lectura a aquellos que no frecuentan las librerías: la Feria del Libro invade la zona del paseo familiar que supone el Bulevar y empuja a los viandantes a hojear los títulos que se exponen en las casetas. En cuanto hay lluvia, ese efecto desaparece. «Estos días ya no tenemos ese cliente. Solo vienen los muy lectores, o quienes llegan buscando algo en concreto y se atreven a pesar de la lluvia», explica la presidenta de Aplico.

Por mucho que la lluvia amenace con enclaustrar a los posibles lectores en sus casas, la Feria del Libro permanecerá aún en el Bulevar hasta este domingo. En paralelo, continúa también la agenda de presentaciones editoriales. Hoy a las 12.00 horas tendrá lugar la presentación de «Amores pasajeros al tren», de Ginés Liébana, que estará acompañado en el Bulevar del Libro por Jesús Cabrera y Calixto Detorres. A las 13.00 horas recogerá el relevo Álvaro Galán con «Ficciones familiares», título que le ha valido el XXVI Premio de Poesía Ciudad de Córdoba Ricardo Molina. Estará junto a él Raúl Alonso. Por la tarde, a las 18.00 horas, Alberto Sotillos Villalobos presentará «Mejor no saberlo», junto a Ricardo González y Alejandro Ruiz-Huerta. A las 19.00 se presentan «El arte de pensar para niños», de José Carlos Ruiz, y «Manual del debate», y Manuel Bermúdez Vázquez y Jorge Pérez Lucena. A la presentación le seguirá un debate moderado por el profesor de filosofía Ramón Román Alcalá. A las 20.00 horas Carlos García presentará «Crímenes a la francesa».

Ya el domingo, la Feria se despedirá con «Los señores del tiempo», de Eva García Sáenz de Urturi (12.00), y «El sueño de la crisálida», de Vanessa Montfort. A las 12.00, el periodista de ABC Córdoba Luis Miranda estará firmando libros de su «Historia de la Semana Santa en Córdoba».