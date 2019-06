CRIMEN DE VALDEOLLEROS La hermana de la mujer asesinada en Valdeolleros: «El asesino sabía que ella iba a dejar de vivir con él» Priscila Da Silva relata a ABC cómo no notaron nada raro en su comportamiento y que convivían desde hacía dos meses

Priscila Da Silva, la hermana de Ana Lucía, asesinada por su pareja -que más tarde se quitaría la vida- en la casa que ambos compartían en el barrio de Valdeolleros el pasado viernes 14 cree que el asesino pudo saber que su víctima estaba pensando en regresar al domicilio de su hermana, junto a su hija, donde habían vivido meses atrás desde su llegada a Córdoba.

«Mi hermana me comentó la idea de regresar a vivir a mi casa, con su hija, y creo que él podía haberse enterado y no gustarle esta decisión», cuenta Priscila a ABC. La relación entre su hermana y el asesino comenzó el verano pasado. Hace once meses que se conocieron, pero sólo dos desde que decidieron ir a vivir juntos con la hija de Ana Lucía a un piso. Ella pudo tomar la decisión de dejar la convivencia con Salvador.

«Nunca notamos nada raro; mi hermana no me dijo que estaba siendo maltratada; sólo me comentó que quería volver a vivir conmigo», relata entre sollozos la hermana de la víctima. Esta mujer brasileña, que se dedica a labores de limpieza doméstica en Córdoba, conocía el pasado del presunto asesino.

Sabía lo que había hecho este hombre antes (matar a su esposa en Algeciras hace 17 años); pero pensaban que fue un arrebato y que nunca más lo volvería a hacer. Las informaciones de este tipo que les llegaban eran buenas, como que era un buen trabajador en un restaurante y nadie hablaba mal de él.

Priscila reconoce que le causó buena impresión y ella misma le alquiló la habitación en su casa -donde además vivían varios menores- donde se fue a vivir el presunto homicida después de la casa de acogida que habitó cuando le fue concedida la libertad condicional en enero de 2018, tras pasar 17 años en prisión. En esta casa conoció a Ana Lucía, cuenta la hermana de la víctima.

El fatídico viernes, Salvador esperó a que la víctima estuviera sola en la vivienda de Espejo Blancas para darle unas cuchilladas y acabar con su vida; luego prendió fuego a la casa, intentó ahorcarse sin éxito y finalmente se acuchilló, cuenta Priscila sin poder creer que su hermana haya sido asesinada.

Apesadumbrada y con la idea aún de que todo es una pesadilla, Priscila pide ayuda a través de redes sociales para repatriar el cadáver de su hermana, que vino a Córdoba a fraguarse un futuro mejor para ella y para su hija de 16 años. Pero no era la única descendiente. Otros cuatro hijos y varios nietos la esperaban en Brasil. Y allí siguen esperándola porque, de momento, no han logrado los 5.700 euros que cuesta trasladar el cuerpo de Ana Lucía hasta el otro lado del Atlántico.

La Plataforma Cordobesa contra la Violencia de Género recauda también fondos para el mismo fin en coordinación con estos familiares. De hecho la hija de Ana Lucía, Raquel Soare, aparece en esta campaña de «crownfundig» a través de la plataforma «Go Fund Me» para recaudar los fondos necesarios para repatriar el cuerpo de su madre a Brasil. Según Soare, su deseo sería «llevar a mi madre de vuelta a Brasil para que mis cuatro hermanos puedan tener la oportunidad de despedirse. Ahora no tengo dinero para pagar los gastos funerarios y mucho menos para hacer la repatriación del cuerpo, y aún no he encontrado ayudas sociales para hacerlo, que cuesta 5.700 euros».