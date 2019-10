CULTURA Gonzalo Gragera, un antimoderno con un ojo en la tradición y otro en su tiempo El poeta sevillano, uno de los más jóvenes de la cita de Córdoba, lee sus versos en Cosmpoética

Seguir Luis Miranda Córdoba Actualizado: 05/10/2019 09:09h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Noticias relacionadas Álvaro Galán, versos recién salidos del horno para Cosmopoética en Córdoba

Dice así: «¿Por qué las inclemencias y el soborno / de las monotonías y de sus vicios? / ¿Por qué esta sed de likes y seguidores? / ¿Por qué espiro cenizas y socorros / si en este laberinto nada prende?». Nada más tradicional y clásico en la poesía española que el verbo endecasílabo, aunque hable de las modernas redes sociales. Su autor es Gonzalo Gragera (Sevilla, 1991) uno de los autores más jóvenes de Cosmopoética, con un perfil singular que asume la tradición para buscar voz propia.

Se define como antimoderno, pero esto no lo convierte en la oveja verde del rebaño que estos días tiene a Córdoba como epicentro: «No me veo Como el raro en absoluto, aunque me encanta el término de antimoderno me encanta. Hay un libro que se titula 'Los antimodernos', que son aquellos que no es que van contra la modernidad, sino que por esa actitud marginaal, subversiva, contestaria, contra un tiempo que les ha tocado vivir, son más modernos que a los que a sí mismo se dicen modernos».

Gonzalo Gragera obtuvo el IX Premio de Poesía Joven de Radio Nacional con «La suma que nos resta» y aunque es un poeta de su tiempo habla de la tradición. A la pregunta de si hay que matar al padre y superar al abuelo, responde «que antes de matar al padre hay que estudiarlo. Y abrazar al abuelo, claro que sí». «Yo desecho la idea adánica, de que nosotros venimos por primera vez al mundo y somos los creadores. Hay una larga tradición que hay que conocer. Más que matar, quizá sería superar, tomar primero, aprender la lección y luego superarla para aprender algo propio», insiste.

«Sin ritmo, sin melodía, sin eufonía, sin métrica, sin la melodía propia de la palabra es complicado hacer poesía»

La tradición es poderosa en la lengua española, y es bueno «no alejarse de ella, para saber de dónde se viene y sobre todo para saber a dónde se va». Eso sí, en el mundo de hoy: «Mirando con los ojos de nuestro tiempo, no con los ojos de nuestros antepasados. ¿Cómo se hace eso? Atendiendo a la coyuntura y al contexto, al pensamiento en el que vivas, al tiempo en el que creas».

Gonzalo Gragera está ahora en proyectos más narrativos que poéticos, pero tiene claro que «la poesía son las mejores palabras son el mejor orden posible». El poema parte de una serie de elementos consustanciales, dice, y «sin ritmo, sin melodía, sin eufonía, sin métrica, sin ritmo en el fraseo, sin la melodía propia de la palabra es complicado hacer poesía. Eso suma». Otro ejemplo: «Y la dama de noche, / aquel olor perenne, / imitando el propósito / de estas horas oscuras: / sin espacio ni tiempo, / las ramas –o los brazos– de la madre / cuyo perfume evoca tus ayeres».