CULTURA Faustino Núñez muestra en Córdoba sus nuevos hallazgos en la historia del flamenco El que fue profesor del Conservatorio presenta «El afinador de noticias», con sus investigaciones

Luis Miranda

@Luis_JMiranda Córdoba Actualizado: 21/11/2018 08:07h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

¿Estaba ya escrita la historia del flamenco y la búsqueda en las raíces del cante jondo? Habia una historia escrita y bien relatada, pero las investigaciones posteriores han servido para saber más cosas y para cambiar lo que se tenía por hecho. El libro que este martes presentó en Córdoba Faustino Núñez, profesor durante once años en el Conservatorio Superior Rafael Orozco, no es una nueva historia del flamenco, pero sí una compilación de las investigaciones durante años que aporta nuevos datos al flamenco y que cambia la forma de entender su historia.

«El afinador de noticias» era y es el título del blog, uno de los más visitados para los estudiosos del flamenco en internet, donde iba escribiendo noticias que encontraba en periódicos antiguos y en documentos sobre el cante. «Me convencieron porque podía perderse si alguien desenchufaba un cable», contó en broma al presentar su libro en el conservatorio. Los capítulos están ordenados de forma cronológica, desde 1610, cuando por primera vez se habla de las alegrías en Cádiz, hasta 1976, en aquella paliza que le dieron a Paco de Lucía por decir en la televisión que «la izquierda crea y la derecha ejecuta».

De la bolera a la soleá

Faustino Núñez, nacido en Vigo y enamorado del flamenco, iba cada mañana a la hemeroteca a buscar los periódicos antiguos en los que encontrar referencias de los cantaores, los palos y los espectáculos. Por ejemplo, Pepita Vargas, una bailarina de la escuela bolera, gaditana, «que fue la primera en bailar por soleares, y bastaba con que se la viera con las zapatillas de bolera para decir que no era flamenca, y con ese nombre». Y él ha encontrado los documentos que lo prueban, y de hecho en el libro se recogen todos los recortes de prensa y documentos que ha encontrado en los últimos años, para que se compruebe en las mismas fuentes.

Viajó además al Madrid de 1847, donde encontró la primera referencia a un cantaor flamenco, en la persona de Lázaro Quintana, sobrino de otro mito, El Planeta. Todo para comprobar que muchas veces «se había contado una novela sobre el flamenco», que podía estar bien contada, pero no siempre se correspondía con la realidad. Empezando por sus protagonistas y por su vida y siguiendo por el ámbito en el que nació, aquel famoso triángulo entre tres provincias andaluzas. «Por eso cuando digo que Enrique Morente es la cumbre del cante jondo me replican», dice el profesor. Por eso «El afinador de noticias» es no sólo una recopilación de la historia, sino también una invitación a los jóvenes interesados en la historia del arte jondo para que continúen investigando.