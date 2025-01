'Córdoba y la visita de los Reyes de Holanda', por Luis Recio

En este día tan especial para Andalucía y toda su historia no me resisto a escribir unas notas sobre los Monarcas de los Países Bajos de Holanda, Guillermo y Máxima , en su visita privada y secreta a esta comunidad y concretamente a Córdoba los días 3 y 4 de este mismo mes.

No quebranto con ello, en ningún momento, la palabra de honor que di a las personas que solicitaron mis servicios, puesto que del citado evento histórico ha transcurrido casi ya un mes. De igual forma, el Cabildo Catedralicio , en su saber estar y respetar, siendo la mejor institución de Andalucía que mejor los ha agasajado con su visita a la Mezquita Cátedral , ha respetado su intimidad y privacidad.

Tengo que agradecer públicamente a su Cabildo Catedralicio que sugiriera a la Casa Real mi modesta colaboración. La visita real se inició el Patio de los Naranjos , tras la apertura de la Puerta del Perdón que solo se abre, después del horario habitual turístico, para recibir Reyes, presidentes de Gobierno y nadie más.

Cómo es lógico y natural, quien dió la bienvenida a los Reyes fue don Demetrio , nuestro obispo y los señores canónigos que se ven en la fotografía que con estas líneas se publica. La visita a nuestra Catedral, antigua Mezquita duró dos horas. Y al día siguiente se visitó la Judería con su Sinagoga y un par de patios.

No es necesario decir a los lectores que si a los Reyes, según sus impresiones, les gusta mucho Granada con su Alhambra y Sevilla que les recuerda la ciudad donde se conocieron, ahora ha hecho veinte años, Córdoba, para ellos, me manifestaron, es mucho más profunda, religiosa, católica y sobretodo cultural. De aquí que me permitiera con toda modestia y humildad regalarles mi último trabajo ‘Córdoba, Capital de la Interculturalidad ’.