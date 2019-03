Polémica Los comerciantes del centro de Córdoba insisten en reunirse con la alcaldesa por la falta de infraestructuras Rechazan el acuerdo de la comisión porque «el problema no es solo Cruz Conde»

Rafael Verdú @abccordoba Córdoba Actualizado: 26/03/2019 23:04h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Unas 200 personas, entre comerciantes del centro, curiosos, viandantes y políticos del PP, volvieron a concentrarse anoche en la calle Cruz Conde para protestar por la falta de infraestructuras en el Centro de Córdoba. Las quejas, que comenzaron por la mala calidad de la iluminación, ya se extienden a otros ámbitos como el arbolado, la falta de aparcamientos, la movilidad, el pavimento o la limpieza.

A los comerciantes del Centro no les valen los acuerdos de la comisión municipal que pactó, también ayer, un plan de 100.000 euros para cambiar el alumbrado de la calle Cruz Conde. En primer lugar, porque no se creen ese proyecto, como expresaron algunos comerciantes antes de la manifestación. Además, porque «el problema no es sólo Cruz Conde. Si la alcaldesa se hubiera dignado a sentarse con nosotros, habría comprendido el alcance del problema», dijo Aurelio González, propietario de una óptica en la céntrica calle y encargado de leer un manifiesto con las reivindicaciones del comercio de la zona.

«Esto no se consigue en comisiones burocráticas eternas y sin sentido», se lee en el manifiesto. Los comerciantes también cargaron contra la Federación Comercio Córdoba, a quien acusan de ser «interlocutores que han perdido el contacto con el centro», según dijo González. El presidente de Comercio Córdoba, Rafael Bados, no estuvo en la protesta.