Crónicas de Pegoland Ciento amarillo El teatrillo de la ruptura con el PSOE no tiene más credibilidad que la precisa. Ya diga Ciudadanos misas en latín

Rafael Ruiz

Actualizado: 06/09/2018 08:22h

Ciudadanos ha puesto cara de coraje -ya saben, me enfado y no respiro- y amenaza con dejar en minoría al Gobierno de la Junta de Andalucía si no acaba con los aforamientos enseguida. Para que ustedes lo entiendan, es como si le digo a mi vecino que le retiro la palabra si no se separa de su señora, abandona a sus hijos e ingresa inmediatamente en un monasterio budista en Tailandia. Por mucho que no me gusten los aforamientos (que es el privilegio de algunos políticos para que les juzgue un tribunal cualificado), su desaparición obliga a reformar el Estatuto de Autonomía, lo que es un procedimiento largo y complejo incluso en su versión más sumaria. Obliga, incluso, a pedir la opinión del electorado en referéndum y mayoría cualificada en las Cortes, cosa poco menos que imposible en los tiempos que corren. Conclusión: todo esto es un teatrillo bastante poco creíble que han pactado las partes para que la legislatura acabe antes de que se dicte sentencia sobre la pieza política de los ERE. Por si vienen mal dadas.

La gente de Rivera lo intenta pero es que no le sale. El PSOE ha tenido un mandato plácido donde no se le han apretado las tuercas más allá de dos hitos: la dimisión obligada de Griñán y Chaves, y algún cambio legislativo de carácter tributario de influencia menor en el presupuesto como el Impuesto de Sucesiones. Al contrario, los socialistas han mantenido intactos todos los mecanismos de poder de la comunidad autónoma. Desde el control omnímodo sobre los aparatos de comunicación institucional -lo de la RTVA ha sido de sonrojo- hasta la cimentación del partido en la llamada Administración paralela. Cuatro gestos blandiblú para justificar que no se entró en el Gobierno y una dócil posición en lo esencial de la política, el día a día. Díganme alguna corruptela destapada por Cs en la Junta e invito a una caña.

Albert Rivera dijo ayer en Córdoba que el PSOE ha cumplido en lo económico e incumplido en lo tocante a la regeneración ética de la vida pública. Pero la realidad es que los socialistas no han estado nunca contra la pared. Si las elecciones se adelantan a otoño, es porque a los socialistas le conviene por el resultado de sus encuestas y a Ciudadanos le viene de perlas en su pelea con el PP por el control de un mismo espacio electoral. Si quieren montar un cuento, al menos que sean un poco fieles a los hechos. Y los hechos son tozudos.

El último partido que le hizo cariñitos al PSOE en la Junta de Andalucía, el PA, ya no existe. Porque los socialistas son muy buenos en lo suyo, que es ganar elecciones. El votante rara vez compra copias cuando puede adquirir las marcas originales. Y al tiempo si esta política de ciento amarillo de la coalición amable no supone, a largo plazo, una losa difícil de llevar. El pecado original de haber podido cambiar las cosas y no haberlo hecho por falta de ambición, molicie o vaya usted a saber qué.