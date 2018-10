Transportes El Cercanías de Córdoba arranca con el reto de convencer a los usuarios de su eficacia Será más caro que Aucorsa pero también más rápido y con menos frecuencias

Rafael Ruiz

@rafaruiz_ Córdoba Actualizado: 17/10/2018 23:40h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El cercanías de Córdoba arrancará el próximo 29 de octubre con el reto de ser un medio de transporte útil para los cordobeses. Algunas voces como el Consejo del Movimiento Ciudadano ya han advertido que las tarifas anunciadas por Renfe son una losa para la viabilidad futura. La diferencia de precio con Aucorsa, por ejemplo, es notable. El billete sencillo es cerca de un 50 por ciento más caro. A cambio, sus ventajas son otras.

Lo de los precios no es, de momento, negociable. El cercanías de Córdoba es oficialmente un media distancia. Y, dado que el Estado paga, existe una horquilla de precios que hay que respetar. Renfe ha cogido el tramo más barato de cuantos existen. Pero la cantidad no es negociable a pesar de hay tramos más caros que algunos recorridos de los cercanías de ciudades como Sevilla o Madrid. Si acaso, algo se podrá rascar si el Ayuntamiento decide subvencionar los abonos, que es algo que no ha ocurrido.

La línea de Aucorsa que une Alcolea con Córdoba tiene un recorrido que tarda en realizarse cerca de 45 minutos porque arranca en la barriada de Los Ángeles. El tren unirá la pedanía con la estación central en apenas doce minutos, que es el mismo tiempo que invertirá el trayecto con Villarrubia. Y aquí es donde el ferrocarril puede enganchar a quienes tengan necesidad de usarlo. Tener el centro de Córdoba a menos tiempo de distancia incluso de quienes viven en algunos barrios del centro no es una cuestión menor.

Otra ventaja es que el servicio arranca antes favoreciendo a quienes tengan que estar en el trabajo o en el aula a una hora temporada. El primer servicio arranca a las seis y veinte de la mañana. Sin embargo, las frecuencias son menores que las del autobús que cuenta, también, con una ventaja propia. Tiene paradas intermedias por lo que resulta ventajoso para quienes no van cerca de la estación. Un hándicap que tiene el tren es la hora de cierre. No permite tomar un ferrocarril más allá de las 21.20 (Villarrubia) y 21.50 (Alcolea).

Quedan varios flecos aún que despejar sobre el cercanías, media distancia o Metrotrén, que es el nombre heredado del servicio diseñado por el exalcalde José Antonio Nieto. Tiene que ver con determinados servicios como la creación de estacionamientos que animen a dejar el coche en la estación y venir al centro en tren. O establecer conexiones en autobús para puntos alejados de determinados apeaderos. Aucorsa anunció un plan de renovación de su red periférica para hacerla complementaria al tren y no competencia.

Quien sí gana, y mucho, es la Universidad de Córdoba que completa el ciclo. Hasta el momento, los servicios ferroviarios eran de lunes a viernes. A partir de ahora tendrá también la opción de los festivos, sábados y domingos. El campus de Rabanales nunca ha llegado a ser un campus entendido como lo que quiso ser: una ciudad universitaria con vida propia autónoma. Este paso sí abre la puerta a un uso más intensivo.