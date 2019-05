TOROS Centeno: «Al menos tres empresas han preguntado por la plaza de toros de Córdoba» El presidente de la sociedad propietaria admite que el momento para la fiesta en la ciudad es difícil

Ser presidente de la sociedad que aglutina a los propietarios de la plaza de toros supone una responsabilidad que soporta, a su vez, un estigma: el saber que, de alguna manera, lo bueno o lo malo que ocurra con la fiesta en Córdoba, depende de las decisiones que tome. Rafael Centeno (Córdoba, 1967), es consciente de la «dificultad» por la que pasa el toreo. En su gestión ha coincidido con una empresa, la Fusión Internacional por la Tauromaquia (FIT), que heredó de la anterior directiva. Una de sus decisiones futuras será darle o no continuidad a un grupo empresarial que ha dejando en tres los festejos de la feria.

¿Reconoce la feria de Córdoba con dos corridas de toros y una de rejones?

(Piensa). Ojalá se pudieran dar más festejos mayores… Pero entiendo que los carteles son así por la demanda que hay. El año pasado se celebraron dos festejos fantásticos y la afluencia de público fue de 4.200 y 4.700 personas. A mí me gustaría que la empresa pudiera dar más corridas. Pero la situación es la que es.

¿Qué le parece el cartel de este año?

Tres carteles; uno con toreros menos conocidos, pero creo que son matadores para el aficionado. Le hablo de De Justo, Marín o el propio Ferrera. Es un cartel interesante. De la tarde Finito, Morante y El Juli, qué quiere que le diga. Son tres espadas de altísimo nivel, muy atractivos. Finito, en un gran momento. Morante, siempre buen cartel en Córdoba, lo ha demostrado. Y El Juli una figura del toreo. La tarde de rejones también concede muchas garantías. Pablo Hermoso, Lea y el hijo de Pablo… Es un cartel de primerísimo nivel.

¿Cree que la FIT se volverá a postular para gestionar Los Califas?

No se ha hablado nada. Cuando terminen esta temporada, nos sentaremos a conversar con ellos. De momento, es la empresa que tenemos y en la que tenemos la confianza depositada.

¿Ha habido ya otras empresas que se han interesado por la plaza de Córdoba?

Sí. Al menos tres empresas que nos conste, que son las se han puesto en contacto con nosotros y que han preguntado por Los Califas. Nosotros tomaremos una decisión una vez se haga balance. La FIT, por lo que se ve, debe estar interesada en continuar. Así se deduce después de que hayan hecho efectivo el año de prórroga que se estipulaba en el contrato.

¿Considera justo que se le reproche a la sociedad de propietarios la situación del toreo en Córdoba?

Normalmente, el que hace esos comentarios no tiene ni idea de cómo está el toreo en Córdoba. Yo, lo primero que hago cuando alguien reprocha algo es hacer una pregunta bien sencilla: ¿Usted va a los toros? Porque es evidente que no. Ojalá la plaza se llenara todos los días. Pienso que, dadas las circunstancias, lo que tenemos que hacer todo el mundo, me refiero a las administraciones, los aficionados, los toreros, ganaderos, periodistas, es sumar. Hace no mucho, decir que te gustaban los toros o la caza poco era motivo de que te tacharan poco menos que de criminal. Todos tenemos que reprocharnos cosas, evidentemente, pero entre todos debemos caer en la cuenta de que unidos podremos mejorar la coyuntura.