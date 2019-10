BAJAS EN EL MIRADOR Las lesiones condicionan a Martín para el pleito ante el Algeciras Flores, Álvaro, Juanto y Fidel no estarán en la convocatoria del Córdoba para el partido de mañana

Enrique Martín tiene una tarea relativamente fácil por hacer hoy y que, seguramente, no será de su agrado. Y es que debe realizar una convocatoria de 18 jugadores para acudir a Algeciras y sólo tiene en cartera a 19 disponibles. Por lo tanto, sólo tendrá que hacer un descarte.

Y es que en la rueda de prensa de ayer confirmó que a las ausencias de Álvaro y Javi Flores, por lesión, se suma también la de Juanto Ortuño, quien no había entrenado con el grupo desde la primera sesión de la semana. Además, el panameño Fidel Escobar se halla con la selección de Panamá preparando el partido de la Liga de las Naciones del próximo miércoles en el estadio Azteca de México.

En un principio, Enrique Martín se agarra a la frase de que «todos son importantes, pero ninguno imprescindible». Sin embargo, se puede entender que los ausentes, en función a los minutos de juego de la temporada, son jugadores fundamentales en sus esquemas. Por lo tanto, ausencias que van a poner a prueba el potencial del «fondo de armario» de un equipo llamado a estar en la pelea por el ascenso.

Sin duda, la ausencia de Javi Flores es la más sensible, hasta el punto de que Martín reconocía en su comparecencia que «estaba en un momento dulce». Por ello, habrá que comprobar de qué modo modifica sus planes el navarro. Al ser un partido a domicilio, no sería descartable que el centro del campo se refuerce con un doble pivote formado por Xavi Molina e Imanol, dejando a José Antonio González con más llegada al área, una tarea en la que se prodiga con facilidad. Obviamente, la ausencia de Javi Flores, aún pendiente de confirmar en tiempo, es de importancia capital al no haber un sustituto en la plantilla con sus características.

Por cierto, algo parecido sucede con el lateral izquierdo, donde no estará Jesús Álvaro por lesión en el sóleo. Y es que el canario es el único zurdo en la plantilla en esa demarcación. Como prueba, todas sus ausencias han sido cubiertas por Raúl Cámara, quien se postula como primera opción para relevarlo, pese a ser de perfil diestro. Sin embargo, en las pruebas de la semana también se vio en esa posición a Víctor Ruiz, quien se sentiría más cómodo jugado de lateral en una línea de cuatro al tener salida a su pierna izquierda.

Por otro lado, el relevo de Fidel Escobar parece recaer en Chus Herrero, quien aporta experiencia. Porque todo hace indicar que Djetei se ha ganado el puesto. Ha quedado patente que Escobar es una piedra angular en el Córdoba presente, por lo que su ausencia se nota en el equipo. Curiosamente, Herrero, el pasado domingo ante el Cádiz B, perdió la condición de titular que había tenido desde el arranque. Con todo, Martín aclaró que «está bien que estén espabilados y no es algo que haga por castigo». Incluso, recordaba que «a Javi Flores lo sentamos en Yecla y luego ha descrito una línea muy bonita hasta ahora».

La ausencia de Juanto Ortuño, por su parte, condiciona menos en el sentido de que perdió el rango de titular en beneficio de Owusu e incluso Novaes. Con todo, es cierto que Martín se queda sin una pieza ofensiva en el caso de necesidad para los últimos minutos, como ocurrió en las citas ante el Sevilla Atlético o el Cádiz B.

Hablando de novedades, Sebastián Castro podría volver a la convocatoria. Y es que Martín destacó del costarricense que «llegó vacío» por la inactividad, pero «ahora, más o menos, está al mismo nivel». Por ello, advirtió que «no sería una sorpresa que se le viera arriba».