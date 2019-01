LA PREVIA Cuando al Córdoba sólo le queda una salida El conjunto blanquiverde cierra la primera vuelta recibiendo al Rayo Majadahonda

A. D. Jiménez

Por suerte, y al menos durante dos horas, hoy sólo se hablará de fútbol en el «planeta» Córdoba CF. Y es que ante el Rayo Majadahonda, un partido inédito en el histórico blanquiverde, se cierra una primera vuelta que se podría catalogar como muy deficiente, pero que aún se puede enmendar parcialmente si al final del partido los blanquiverdes registran una victoria.

Porque esa es la única salida que le queda al equipo dirigido por Curro Torres: ganar. De esa forma, comenzaría a recortar puntos respecto a la zona de permanencia en la que, precisamente, se halla su adversario de esta mañana. Porque el cuadro majariego, pese a su buen arranque en la competición, llega en un momento dubitativo, de esos que no se pueden dejar pasar. Por lo tanto, es un partido en el que no hay otro tipo de salida.

Y más porque el Córdoba, en el plano deportivo, vuelve a presentarse ante su gente después de una seria decepción. En Tarragona, ante el colista, no dio la medida de lo que se esperaba de un equipo que se había acostumbrado a no perder y que hasta había sido capaz de golear a Las Palmas en el último partido de 2018.

Y ése, sin duda, ha sido el gran trabajo que ha tenido que hacer Curro Torres. Es decir, recuperar la esencia de un equipo que parecía en fase de crecimiento en las semanas anteriores. Incluso, por encima de los problemas que se han generado por el hecho de no aún no se hayan hecho efectivas las nóminas de los dos últimos meses para los componentes de la plantilla, si bien el club sostiene que el asunto es «cuestión de horas».

Y tal vez eso, además de otros factores, también es lo que ha llevado a Aythami querer volver a Las Palmas, donde intentan enrolarlo en un proyecto que dista ser lo que se esperaba. Pero a día de hoy el central de Arguineguín es jugador del Córdoba y Curro Torres no lo descarta para su equipo titular.

Por el contrario, no puede contar con el jugador que hasta el momento había marcado las diferencias en el equipo: Miguel de la Cuevas. El alicantino purgará en la grada la expulsión de Tarragona que tuvo consecuencias letales para el equipo. Por el contrario, el once puede registrar hasta un total de tres novedades. Porque Jovanovic y Galán superaron el proceso febril (el mismo que esta semana ha castigado a Sebas) que les obligó a no ser de la partida en el último partido. Además, Blati Touré regresó a primeros de semana, por lo que tratará de mantener el recuerdo de su última actuación en El Arcángel. Eso sí, él como otros muchos compañeros está advertido de sanción en el caso de ver una amarilla.

En cuanto al Rayo Majadahonda, ni Rafa López ni Morillas están en la lista en relación a la semana anterior. El joven Guerrero y Héctor Verdés son las novedades en un equipo que se presentará sin su entrenador, Antonio Iriondo, quien fue hospitalizado en la noche del viernes.

Con todo, habrá que ver si hace muchos cambios en su equipo de salida una vez que sus resultados no han sido los mejores en los últimos tiempos. Además, a eso se añade la complejidad de un sistema de juego que no está definido por posiciones fijas. Aun así, hay viejos conocidos de la parroquia blanquiverde como Luso o Verza, quienes se postulan como titulares.