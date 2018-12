EL DETALLE El Córdoba CF dejó su portería a cero por tercera vez esta temporada Pese a ser el equipo más goledo de la categoría, sus dos únicos puntos fuera de casa llegaron sin encajar

El Córdoba CF dejó su portería a cero ante el Zaragoza. Ese dato fue de lo poco positivo que se puede sustraer del encuentro. Si no encajas sumas mínimo un punto, dice un dicho popular del fútbol. Y eso es lo que pasó en La Romareda.

Este punto es el segundo que suma el Córdoba a domicilio en ocho salidas. Dos puntos de 24 y ambos conseguidos por la portería a cero. El primero fue el que se amarró en El Molinón ante el Sporting de Gijón.

Cerrar la portería es además una asignatura pendiente para el Córdoba de Curro Torres, que sigue siendo el equipo más goleado de la categoría con 33 goles en 17 encuentros de liga. Cerrar la sangría se presume vital para poder comenzar a sumar puntos, sobre todo, lejos de su estadio.

Pero el no recibir un gol no fue casual. Carlos Abad fue -salvo una intervención magistral en los primeros cinco minutos- un mero espectador del encuetro. Los blanquiverdes supieron cortar las llegadas mañas y no cometieron errores defensivos clamorosos que sí costaron los partidos en anteriores citas.

El partido ante el Zaragoza y la puerta a cero debe ser el punto de partida a raíz del cual el Córdoba CF debe crecer. Porque necesita sumar y eso es más fácil si no se encaja gol.