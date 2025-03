Así ha sido el primer día del juicio contra «Los Castañitas» y otros 14 procesados por narcotráfico

Antonio e Isco Tejón, colíderes del todopoderoso clan de narcotraficantes «Los Castañitas» , se han sentado este lunes en el banquillo de los acusados. Se enfrentan a una pena de hasta 20 años de prisión y multas de cuatro millones de euros por delitos contra la salud pública, tenencia de armas y receptación de drogas.

«Los Reyes del Hachís del Estrecho» son los primeros capos de la droga en responder ante la justicia. Están procesados junto a otros 15 integrantes del clan , entre ellos dos expolicías nacionales que además son hermanos y un policía local de La Línea de la Concepción (Cádiz), en lo que ya es el primer macrojuicio contra el narcotráfico en el Campo de Gibraltar.

El juicio ha empezado este lunes en la sección de Algeciras de la Audiencia Provincial de Cádiz. La expectación mediática era evidente y el despliegue policial, importante.

Los acusados fueron llegando de forma gradual poco antes de la hora fijada para la vista, las diez de la mañana. En un furgón policial lo hacía Antonio Tejón , que está en prisión preventiva. Isco Tejón llegaba solo y ocultando su rostro con una capucha, gafas de sol y mascarilla. Antes de entrar tapó con la mano el objetivo de una cámara de televisión que lo grababa.

Ya en la sala de vistas , habilitada para acoger a tantos procesados con sus respectivos abogados, Antonio e Isco Tejón estaban sentados en primera fila y tras ellos el resto de los imputados.

Hospitalizado en Salud Mental

Los acusados comenzaron a ser nombrados uno a uno y entonces se comprobó que faltaba uno. Se trata de David G.M. Hechas las llamadas pertinentes se supo que el procesado tenía problemas de salud mental y la juez pidió que un médico forense emitiese un informe, tras lo que ordenó hacer un receso. Lo que iba a ser un receso de media hora o 45 minutos se convirtió en casi tres horas de tensa espera entre los acusados.

De vuelta a la sala se supo que el procesado ausente se encuentra ingresado en la unidad de Salud Mental del hospital neurotraumatológico de Jaén tras presentar problemas psiquiátricos en el centro de desintoxicación en el que se encontraba.

Según el citado informe médico, David G.M. ingresó en dicho hospital el pasado día 15 por problemas de agresividad e intentos de autolesionarse, por lo que se le está administrando el correspondiente tratamiento tranquilizante; así como por una insuficiencia respiratoria que hace necesario que reciba oxigenoterapia.

El médico forense certificó que su estado de salud le imposibilitaba asistir al juicio y, lo que fue determinante poco después, que serían necesarios varios meses para conocer cómo evoluciona a los tratamientos que está recibiendo.

La Fiscal Antidroga del Campo de Gibraltar, Macarena Arroyo, pidió entonces que comenzara el juicio y que el procesado que faltaba fuera juzgado de manera separada una vez mejore. No veía causa suficiente para la suspensión.

La defensa pide la suspensión de manera unánime

Como era de esperar, todos los abogados de la defensa pidieron la suspensión del juicio , muchos de ellos argumentando que se le iba a juzgar por pertenencia a organización criminal y que carecía de sentido juzgarlo por separado. Algún letrado llegó a asegurar que de continuar, el juicio resultaría vacío de contenido y otro que era una barbaridad seguir.

Tras todos los argumentos hubo una deliberación por parte de las magistradas y saltó la sorpresa: el juicio no se suspendía . «No tenemos certeza ni fecha de la mejoría de esta persona. La situación puede prolongarse meses. Está por tanto más que motivada la continuidad . No estamos hablando de un juicio con un acusado sino que son muchos. El juicio continuará el próximo viernes», aseguró la jueza.

Intento dilatorio frustrado

Uno de los acusados tomó la palabra poco después, cuando ya no correspondían estas cuestiones, para asegurar que no quería la abogada de oficio que se le había asignado debido a la enfermedad de su letrada «porque no conozco de nada a esta señora. No me siento defendido por ella», una clara maniobra dilatoria que en esta ocasión no ha servido de nada.

La Fiscal Antidroga informó entonces de los testigos que va a presentar el viernes, muchos de ellos policías. La sesión del viernes comenzará con la declaración de los acusados, aunque muchos ya han anunciado a través de sus letrados que se acogerán a su derecho a no declarar.

El resto de los días fijados serán 4, 5 y 6 de mayo , y 3, 20 y 21 de junio, aunque desde la sala se aseguró que si es necesario ampliar los días se hará sin problemas.

Isco tejón, a su llegada a la sección de Algeciras de la Audiencia Provincial Sergio Rodríguez Llegada relámpago, tensa espera y charlas de pasillo La primera sesión del juicio contra los colíderes de «Los Castañitas» y 15 miembros de su organización dejó varias imágenes llamativas. La primera fue la llegada de Isco Tejón. Lo hizo solo, sin su abogado como en una anterior vistilla, y con el rostro oculto con una capucha, gafas de sol y mascarilla . Ha ganado peso, por lo que fue imposible identificarlo en un primer momento. Eso sí, la discreción no va con él. Vestía una llamativa sudadera amarilla con una gran corona, vaqueros y calzado deportivo. Ya en el banquillo cruzó algunas palabras con su hermano Antonio, que llegaba directo de prisión. El breve receso que se anunció dio para mucho y una de las imágenes que más impactó a los medios de comunicación fue la complicidad, las bromas y la animada charla de Isco Tejón con los tres policías procesados en la causa. Uno de ellos incluso se hizo un selfie con su móvil en el banquillo.