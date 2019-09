BREXIT Picardo: «El Brexit no puede ser peor que el cierre de la Verja de Gibraltar en 1969» Boris Johnson envía un mensaje de unidad a los gibraltareños durante el Día Nacional del Peñón y asegura que Gibraltar seguirá formando parte de la familia británica

Gibraltar Actualizado: 10/09/2019

Mensajes de unidad y fortaleza ocurra lo que ocurra con el Brexit el próximo 31 de octubre. Han sido las principales consignas en los discursos políticos que se han celebrado este martes en Gibraltar durante la celebración de su Día Nacional.

Se trata de la jornada festiva por excelencia en el Peñón, un día para pasar en familia pero también de reivindicación en el que la amenaza de un Brexit sin acuerdo ha estado muy presente. De hecho puede ser el último Día Nacional en el que Gibraltar siga formando parte de la Unión Europea (UE), algo que la práctica totalidad de los gibraltareños rechazó en el referéndum sobre el Brexit celebrado en 2016.

Centenares de personas se han congregado en la plaza de Casemates para presenciar el acto. Muchas banderas de Gibraltar, alguna británica que portaban algunos de los asistentes y ninguna europea. Únicamente una pareja de gibraltareños pintorescamente ataviados con la bandera de la UE y un rotundo «No Brexit» se han distinguido de la mayoría.

El acto, al que han asistido parlamentarios británicos de todos los partidos, ha contado además con un mensaje en video del primer ministro británico, ya en funciones, Boris Johnson, que ha sido aplaudido por los asistentes pese al abismo al que parece estar llevando al Reino Unido, y por tanto, a los gibraltareños.

Johnson ha asegurado que los gibraltareños seguirán perteneciendo a la familia del Reino Unido y que Londres defenderá la soberanía británica del Peñón. Llamó a trabajar unidos para afrontar el futuro. «Seremos fuertes juntos y siempre permaneceremos juntos», ha dicho.

Seguidamente ha intervenido el ministro principal de Gibraltar, Fabian Picardo, que ha defendido la identidad propia de los gibraltareños y su derecho a la autodeterminación.

Ha recordado el cierre de la Verja de 1969 decretado por Franco hace ahora 50 años y ha tenido elogios para la generación que creció con la Verja cerrada. «Hubo muchas buenas separadas por malos políticos», ha dicho.

Imagen del final de los discursos políticos en la plaza Casemates - Sergio Rodríguez

Picardo ha asegurado que el Brexit, que ha rechazado siempre, no puede ser peor que el cierre de la Verja: «Son unas fechas muy especiales y este año, en particular, porque hace 50 años del cierre de la frontera. Sin embargo, también celebramos que durante este medio siglo, Gibraltar no cayó como una fruta madura sino que prosperó. Hay que celebrarlo y saber que, cuando vienen momentos difíciles, como el Brexit, que no puede ser tan difícil como fue el cierre de la frontera, tenemos que tener la confianza de que vamos a salir adelante y a conseguir que Gibraltar siga siendo próspera y genere empleo y riqueza; no sólo para los gibraltareños y residentes en Gibraltar sino también para aquellos que están alrededor nuestro».

Ha añadido que hay grandes retos a la vuelta de la esquina pero también grandes oportunidades. «Siempre veo el vaso medio lleno y nadie me va a convencer de que el futuro no será próspero», ha aseverado.

«Estamos preparados para lo que pase y permaneceremos más fuertes que nunca. Nada nos parará para defender nuestro futuro. Ésta es nuestra tierra, nuestra casa, nuestra Roca. Somos gibraltareños», ha manifestado.

También ha anunciado que pronto mantendrá otra reunión con el alcalde de La Línea de la Concepción para analizar lo que está por llegar.