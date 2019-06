Campo de Gibraltar Marlaska insiste en mirar a la UE ante el fenómeno migratorio «porque ha venido para quedarse» El ministro del Interior en funciones asegura que hay medios suficientes para atender la inmigración irregular y a los más de tres millones de viajeros que generará la OPE

El ministro de Interior en funciones, Fernando Grande-Marlaska, insiste en que lo que el Gobierno de España plantea es la lucha contra la inmigración irregular «segura, legal y ordenada» y reitera que este fenómeno debe ser atendido por una política común de la Unión Europa (UE) «en cooperación y colaboración con los países de origen y de tránsito» porque «la inmigración es un reto y ha venido para quedarse».

En este sentido, ha asegurado que hay medios suficientes para atender este fenómeno con las medidas implementadas el año pasado «en tiempo récord», como el CATE de Crinavis. «Dentro del Plan Verano del Gobierno se han adoptado las medidas y los medios necesarios para todo lo que conlleva el tema de inmigración. Hemos hecho un trabajo importante interministerial en política migratoria: Los números a día de hoy son menores de lo que eran el año pasado en estas fechas, aunque no hay que soltar las campanas al vuelo».

Marlaska ha afirmado este lunes en Algeciras (Cádiz) que además, hay que luchar contra las mafias de la trata de personas, algo que ha añadido España está haciendo «de manera efectiva» porque se está trabajando y cooperando con Marruecos.

Respecto a los plazos de devolución, señalado que no se trata «ni de tres, cuatro o cinco meses» y que lo que quiere establecer el Gobierno es que estas personas sean internados «cuando haya una creencia razonable y seria de que va a ser posible su retorno, que se materialice la expulsión. No han cometido ningún delito y no creemos que tenga que haber un internamiento indefinido».

«La inmigración es un reto y ha venido para quedarse. Un continente como África va a duplicar su población para 2050. Para 2030 va a pasar su población de 1.300 millones a casi 1.8000 millones de personas y actualmente con rentas per cápita 20 veces inferiores a las europeas, por lo que o cooperamos y colaboramos para el desarrollo o no va a haber efecto llamada sino efecto huida, como ya se dijo en una ocasión».

Así lo ha dicho este lunes en una visita al puerto de Algeciras (Cádiz), para supervisar el dispositivo de la Operación Paso del Estrecho (OPE), que comenzó el sábado y se prolongará hasta el 15 de septiembre, un flujo migratorio que prevé más de tres millones de viajeros y más de 700.000 vehículos. El Puerto de Algeciras absorbe el 75% del tráfico de la OPE.

Al respecto, ha dicho que este año habrá mas medios para atender este flujo de personas con un dispositivo que integran 21.000 personas y ha destacado el alto grado de eficacia en coordinación y desarrollo que ha alcanzado la OPE y ha animado a los operativos a realizar un año más «todo el esfuerzo necesario para logar que la OPE 2019 sea un éxito. En la dedicación y el esfuerzo de todos ustedes se basa el éxito de esta operación».