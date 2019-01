Narcotráfico El Gobierno garantiza más medios para combatir a los narcos en el Campo de Gibraltar Sostiene que el principio de autoridad ha quedado restablecido y asegura que la presión policial está dando resultados en una zona «olvidada»

Soraya Fernández

Algeciras Actualizado: 15/01/2019 18:42h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Noticias relacionadas Cae una red de tráfico de hachís entre el norte de África y el Campo de Gibraltar

El Plan Especial de Seguridad del Campo de Gibraltar continuará este año con más medios para combatir a los ilícitos. Así lo ha garantizado este martes el subdelegado del Gobierno de España en Cádiz, José Pacheco, en una nueva reunión de la Mesa de Coordinación Operativa (MECO) a la que han asistido los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y representantes del movimiento antidroga.

El Gobierno ha asegurado que la satisfacción por la eficacia policial es el sentimiento que ha predominado dicho encuentro, celebrado en la Oficina de Coordinación del Campo de Gibraltar, para analizar el trabajo hecho hasta ahora y los retos que aún quedan. «Estos resultados son fruto del compromiso del ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, y del Gobierno de Pedro Sánchez con una zona que ha estado olvidada», ha indicado Pacheco.

Estas reuniones tendrán continuidad, según el Gobierno, para resolver los problemas «que por falta de acción y previsión han estado asfixiando a la comarca. Unas actuaciones que no sólo son policiales. Hablamos de fenómenos que afectan a todo el Campo de Gibraltar como sociedad», ha añadido.

El coordinador de la Oficina de la AGE en el Campo de Gibraltar, José Medina, ha destacado que la cooperación y la colaboración están siendo determinantes en la eficacia policial. «Juntos hemos reforzado la presión contra las mafias y los delincuentes. Nuestro principio es que aquí no todo vale. El que comete un delito lo paga», ha apuntado.

Pacheco ha destacado que se ha recuperado «el principio de autoridad en la zona con la presencia uniformada en las calles y en las costas», además de potenciar las unidades de investigación que han permitido ir contra el blanqueo de capitales y los patrimonios de las mafias.

No obstante, reconoce que queda mucho por hacer: «El trabajo no acaba aquí. Además del refuerzo en medios técnicos y humanos hay que continuar trabajando para implementar los refuerzos judiciales aprobados en el Plan Integral, seguir luchando contra las mafias, no sólo aquí sino en toda la provincia, y actualizar los catálogos de puestos de trabajo para poder hacer frente a todas las necesidades. El Campo de Gibraltar es una zona donde concluyen fenómenos tan importantes a nivel nacional y europeo como es la OPE, la inmigración, el narcotráfico y el contrabando de tabaco», ha indicado.

Hay que destacar que desde los sindicatos policiales y el movimiento antidroga, aunque se reconoce que la presión policial está surtiendo efecto, se sigue denunciando la falta de medios humanos y materiales para luchar contra esta lacra.