ENTREVISTA. JOSÉ IGNACIO LANDALUCE. ALCALDE DE ALGECIRAS (PP) «Estamos preocupados. Parece que el Plan de Reindustrialización del Campo de Gibraltar se va a Cataluña» El alcalde de Algeciras sostiene que la Junta adjudicó «a dedo» el Museo de Camarón en San Fernando y acusa al anterior Gobierno autonómico de cometer un «agravio permanente» con su ciudad

Soraya Fernández @sorayafergo Algeciras Actualizado: 07/07/2019 09:41h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

¿Cómo afronta su tercer mandato al frente del Ayuntamiento de Algeciras?

Con más veteranía y con muchos proyectos iniciados pero que aún no han visto la luz. Se tarda más en mover los papeles que en ejecutar las obras.

Es la primera vez que gobierna con otro partido, en este caso Ciudadanos…

Nos faltaron 80 votos para la mayoría absoluta. Podía gobernar tranquilamente con mis 13 concejales pero entendí que debía hacerlo. Estos cuatro años serán el salto de gigante de Algeciras y para darlo se da la circunstancia de que Gerardo Landaluce -su hermano- es el presidente de la Autoridad Portuaria Bahía de Algeciras (APBA), una persona más comprometida en invertir beneficios del puerto en mejorar la ciudad, así que si tenía ese as y el la subdelegada de la Junta de Andalucía en el Campo de Gibraltar, Eva Pajares. La forma de redondearlo era implicar en el equipo de gobierno al partido que también tiene responsabilidades de gobierno en la Junta. Ha sido una decisión generosa y sensata por nuestra parte, y adoptada con ganas de sacarle el máximo jugo posible a las inversiones del Gobierno andaluz y del Puerto que no han ejecutado en estos años en Algeciras.

Los dos concejales de Ciudadanos tienen responsabilidades de gobierno importantes, ¿no es así?

Sí, he sido generoso en esa distribución de responsabilidades dándoles las mismas áreas que tienen en la Junta de Andalucía.

¿Fue fácil llegar a un acuerdo de gobierno?

Sí porque a todos nos mueve el interés por Algeciras. Sabían que era una situación en la no me podían forzar y yo podía maniobrar, desde ir solo a con uno de los concejales de VOX que sin pedírselo me apoyó en la investidura o con acuerdos programáticos o puntuales con la oposición.

El concejal de VOX fue el invitado inesperado en la sesión de investidura… ¿Cómo recibió ese apoyo?

Ya lo había anunciado unos días antes. En esa semana previa hubo muchas declaraciones cruzadas de la mitad de VOX contra la otra mitad en Algeciras. Ya me hubiera gustado que las hubieran hecho antes de las elecciones porque esos 80 votos me habrían permitido llegar a la mayoría absoluta. No obstante, aunque la hubiera logrado, habría tomado también la decisión de dar posibilidades de cogobierno a Ciudadanos.

Por primera vez no va a compaginar la Alcaldía con el Senado. ¿Será eso una ventaja o un inconveniente?

En salud es una ventaja muy importante. Los martes no tendré que levantarme a las cuatro y diez de la madrugada y no volveré los miércoles por la noche o los jueves por la mañana. Familiarmente es una pena porque no veré con tanta frecuencia a mi hija, que trabaja en Madrid. Lo que sí es una auténtica lástima es que, por primera vez en la historia, el Campo de Gibraltar no tenga ningún representante de ningún partido en el Congreso de los Diputados ni en el Senado. Un acta de diputado y senador te permite aportar la visión desde el Campo de Gibraltar y, sobre todo, es una tarjeta de visita que te permite asaltar a los ministros todas las semanas. Ahora somos más de 7.000 alcaldes. ¿Cuántas llamadas hay que hacer para contactar con un ministro?. Yo ya lo he intentado en esta nueva etapa con los de Interior, Fomento y Justicia, con los que antes hablaba de tú a tú. Ahora no se ponen. Como máximo llego a las secretarias personales, ni siquiera a los jefes de gabinete. Es terrible. Y hablamos del alcalde de Algeciras, que no es cualquier ciudad.

Aunque les hablara de tú a tú, ¿le escuchaban, atendían sus peticiones?

En muchas cosas sí porque si no, sabían que a la semana siguiente volvía a insistir. Todos saben, sean de mi partido o no, que soy persistente, así que es mejor que me atiendan, me escuchen y sean conscientes de la problemática.

¿Qué balance hace de su paso por el Senado?

Muy bueno. Por Algeciras han pasado los embajadores más importantes y eso ha sido gracias a mi presidencia de la Comisión de Exteriores en el Senado. Cuando estuve en el Congreso también. Me ha permitido establecer muchos contactos.

¿Cómo están transcurriendo estos primeros días de gobierno?

Estoy un poco cansado. Llevamos tres campañas electorales seguidas y hemos tenido la mejor Feria de la historia.

¿Cuáles son sus prioridades para este mandato?

Desarrollar las obras pendientes. Son un montón, especialmente en barriadas y por un importe de 25 millones de euros. Es el momento de las barriadas de Algeciras. Ya se pueden preparar los algecireños, que tenemos que soportar las molestias con estoicismo y paciencia.

Otro asunto capital es firmar un convenio entre el Puerto, la Junta de Andalucía y la ciudad. En todas las ciudades de Andalucía con puerto ha habido un acuerdo de este tipo, menos en Algeciras, que se firmó en 2005 y se renovó en 2009 pero del que no se ha ejecutado absolutamente nada. La Junta no ha invertido ni un euro.

Hay otros proyectos de envergadura a punto de ser una realidad, como el Museo de Paco de Lucía, ¿no?

Hemos luchado mucho por este proyecto y nos ha costado mucho conseguirlo. La Junta sólo nos ha dado 1,2 millones de euros de Fondos Europeos y hemos tenido que presentar mil proyectos. Para el de Camarón de San Fernando dio tres millones, sin superar ningún tipo de examen, ni estudios… Adjudicación a dedo. Los agravios que hemos tenido con la Junta han sido continuos. Para nuestros parados, la última concesión fue de tres millones de euros; para Chiclana, con menos habitantes y menos desempleados, cinco millones y para Jerez, nueve.

¿Ha habido un agravio por parte de la Junta hacia Algeciras?

Permanente. Nos daban poco y de lo poco, menos de lo que nos correspondía.

¿Qué asignaturas pendientes hay?

La Ciudad de la Justicia, para la que hemos dado a la Junta los mejores terrenos del paseo marítimo. Al Ministerio de Interior le he dado 20.000 metros cuadrados para el nuevo CIE y acabar con el de La Piñera, que es tercermundista. También hemos dado a la Junta gratis los terrenos para el Conservatorio Paco de Lucía, con espacio suficiente para la Escuela de Idiomas. Estos proyectos tienen que estar terminados en estos cuatro años.

Espero que las otras administraciones cumplan con la Algeciras-Tarifa-Vejer, o al menos la duplicación y la modernización de la línea ferroviaria Algeciras-Bobadilla con trenes adecuados para los pasajeros y capacidad operativa para mercancías.

¿No está cansado de reclamar el tren, que además está teniendo tantas averías?

Es cansino. Va a tener que haber una desgracia para que se pongan las pilas. Lo que ocurre aquí con el tren es una barbaridad.

¿Se han resignado los campogibraltareños?

Es que somos buenos. Somos personas pacientes y tal vez esa paciencia no debería de mantenerse mucho más tiempo.

La amenaza del Brexit sigue estando ahí…

El Plan Integral para el Campo de Gibraltar que presentó el Gobierno de Pedro Sánchez es un bluf. Aún no hay nada. La Junta de Andalucía anunciará pronto las medidas para afrontar el Brexit.

El Gobierno argumenta que no cuenta aún con unos Presupuestos Generales del Estado…

Mentira. En los vigentes vienen la Algeciras-Tarifa-Vejer, actuaciones del tren o la variante de Campamento, y no han hecho nada. Estamos muy preocupados porque parece que el Plan de Reindustrialización que tenía que venir al Campo de Gibraltar se ha ido a Cataluña.

¿Parece? ¿No lo sabe?

Estamos investigándolo. Si eso se confirma sería de juzgado de guardia.

El narcotráfico y la inmigración han dado una tregua…

Eso es mentira. La inmigración ha aumentado. Este Gobierno está silenciando la realidad. Sí se está actuando contra las mafias del narcotráfico pero, ¿dónde están los policías anunciados? Además, todo lo que se ha hecho en esta materia lo comenzó el Gobierno de Rajoy. Necesitamos inversiones para mejorar nuestra competitividad, necesitamos realidades y no propaganda. Por ahora, Pedro Sánchez y sus ministros sólo están aquí en el titular porque no hay nada tangible. Espero que todas las Administraciones cumplan con el Campo de Gibraltar. Tampoco debemos permitir que nuestros trabajadores sean rehenes de Gibraltar.