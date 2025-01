El autor de la campaña en Youtube contra el peaje dice que «ya tocaba poder circular» sin tener que pagar

«Ahora sí. Ya tocaba». Con estas palabras y acompañado por una pitada de los coches que circulaban por la AP4, José Antonio Amoscotegui Saavedra, conocido por su campaña a través de las redes sociales y de sus vídeos de Youtube donde manifestaba su indignación con el peaje , llegando incluso a ignorar el pago en algunas ocasiones al pasar por las casetas , dirigía un último vídeo a sus seguidores tras suspenderse el cobro del peaje entre Sevilla y Cádiz.

«Este verano 2020 Cádiz se va a poner hasta las manillas», después de que se haya eliminado el peaje y vendrá bien al comercio, explicó el joven que cuenta con varios establecimientos en distintos puntos de la Bahía de Cádiz. No obstante, está a expensas de ver «por dónde se mueve la cosa» porque las «autopistas mueven mucho dinero». En ese sentido, explicó que esos 14 euros que suponían ir y volver de Sevilla a Cádiz ya no se abonarán y « tendremos la autopista gratuita », aunque «hay quienes aún no se lo creen porque había muchos conductores que destinaban parte de su sueldo al pago del peaje ».

Este sevillano no podía imaginar la repercusión que iba a generar el vídeo que en su momento publicó en el Youtube en mayo de 2016, a los que le siguieron muchos más. La gente le pedía selfies y le apoyaba tanto en las redes como en directo, cuando llegaba a las casetas de pago del peaje y se negaba a abonar los más de siete euros por cruzar la barrera.

En este último vídeo recibía el agradecimiento de muchas personas por la labor de lucha que ha venido realizando para reivindicar la gratuidad del peaje , así como muchos otros abordaban la situación de otras autopistas como las gallegas o la de Alicante. En su cruzada a través de vídeos de Youtube, este joven, el pasado año también abordó la situación de la autopista de Málaga.

Cabe recordar que desde el 1 de enero de 2020 se dejaron de pagar los 7,45 euros para los turismos por su utilización en el tramo Sevilla-Jerez. El segundo tramo, o primero según se inicie el trayecto, el de la localidad jerezana a Cádiz desapareció en mayo de 2005. La Junta de Andalucía, previa aprobación por el Consejo de Ministros, pagó a la concesionaria Aumar 72 millones de euros para que los 5,5 millones de vehículos al año que por esa fecha lo usaban, dejaran de abonar el euro con cinco céntimos de la época.