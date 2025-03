Toñi Martínez Novas: «Esta Semana Santa la vamos a vivir todos con una ilusión especial»

Sólo quedan unas horas para el Domingo de Pasión. Después de dos años sin procesiones, Cádiz vive la jornada del pregón de la Semana Santa con la mente puesta en esa primera cruz de guía que supondrá el regreso a la normalidad en unos días muy importantes para los cofrades. Para anunciar precisamente esta próxima Semana Santa, ilusionante, toma la palabra sobre las tablas del Falla la pregonera de este 2022, Toñi Martínez Novas . La cofrade gaditana, emocionada, nerviosa y a la vez consciente de la responsabilidad, llega a la cita con fuerza y con muchas ganas de exaltar esta Semana Mayor que tanto quiere y respeta. Porque Toñi desborda entusiasmo, irradia optimismo y sobre todo una devoción tremenda por las cofradías gaditanas. En el Falla ante todos, así lo demostrará en este acto que supone el inicio de la cuenta atrás de ese sueño, ese milagro, que regresa este año, como siempre, en Primavera.

–En un año importante, distinto, el de la vuelta a las procesiones, ¿cómo llega la pregonera a la cita?

–Llego con muchísima ilusión. El hecho de ser pregonero es una ilusión enorme para cualquier persona que pueda vivirlo. Si encima le añadimos que llevamos dos años de pandemia y que la gente tiene muchas ganas de Semana Santa creo que todos lo vamos a vivir con una ilusión especial. La vamos a vivir como si fuera la primera que vivimos.

–¿Cómo está viviendo la Cuaresma y el día a día de las cofradías?

–En comparación con el año 2000 que viví este maremagnum con mi marido, Miguel Ángel Novo, ahora no tiene nada que ver. Hay muchísimas hermandades que te invitan a sus actos, hay algunas que tienen actos exprofesos para el pregón como la Piedad. Se vive con mucha intensidad. Yo además tengo el handicap de que canto con mi grupo Ensemble Stella Maris, tengo la Cuaresma completa, siempre, sábados y domingos. Entonces es más complicado el poder asistir a actos de otras cofradías. No es tan complicado porque las propias hermandades a las que canto suelen invitar a los pregoneros. Entonces, bueno, he asistido a esas cofradías, pero he asistido cantando, además de estar en la misa. Pero hay veces que es imposible atender todos los compromisos que te surgen porque lógicamente coinciden las funciones en los mismos días y a las mismas horas y entonces no se puede.

–De los momentos más emotivos de los que lleva vividos en esta Cuaresma, ¿con cuál se queda?

–Yo creo que el acto de la Piedad es muy íntimo, muy bonito, que además, como está hecho exprofeso para el pregonero pues tiene como un cariño especial. Invitan a otros pregoneros y te sientes arropada y me emocioné mucho. Y luego la hermandad de la Estrella de la Borriquita de Jerez, a los que yo le estoy cantando continuamente todos los cultos, el día de la subida de la Virgen al paso, tuvieron un detalle conmigo para que los llevara presentes en el pregón y me emocioné mucho porque fue algo por la amistad que nos une de tantos años.

–¿Le ha costado mucho escribir y trabajar este pregón?

–El declamar lo he trabajado con mi marido porque lógicamente él ha hecho muchos pregones y está un poco más puesto en el tema. Escribirlo me costó mucho empezar porque tienes que tener un poco idea de la estructura que vas a llevar el pregón para ir encajando. Entonces yo sólo tenía claro el final y empecé por el final, hice el final y después empecé por el principio y una vez que ya tuve la idea de cómo podía empezar a hacer el pregón, pues fue surgiendo más fácil de lo que yo me esperaba. No estoy diciendo que sea fácil. Es muy difícil y muy complicado, porque además tienes que meter todas las cofradías y llega un momento en que tienes que meter literatura y comprendo que hay a lo mejor un par de partes que son un poco más densas. Lo que necesitaba era el hilo argumental, por decirlo de alguna manera. Una vez que tuve pues sí, me puse a escribir y como soy extremadamente responsable en el mes de noviembre tenía el pregón terminado, al margen de corrección y demás.

–Después de dos años de Semana Santa sin procesiones, ¿cree que las circunstancias pasadas juegan a su favor?

–Yo creo que sí, que van a jugar a favor porque la gente tiene muchas ganas. Lógicamente es un plus de emotividad. Yo estoy viviendo momentos muy emotivos de verdad en determinadas hermandades, por ejemplo, en el Prendimiento se hizo el Vía Crucis y se trasladaban las imágenes hacia el Carmen y en el momento en que veo que se mueve el paso, me emocioné porque digo ya llevamos dos años, pero ya es real. Cuando me lo ofrecieron yo tenía un plus de preocupación en que hubiera Semana Santa. Porque considero que lo que hizo Iván (Roa) el año pasado es algo inmenso, pregonar la Semana Santa que no existe y le tengo admiración. Yo no hubiera sido capaz de escribirlo. Creo que Iván se merece que dentro de unos añitos vuelva a ser pregonero de la Semana Santa, de una Semana Santa en la calle, porque lo que hizo es de un gran valor y además de un gran mérito y se merece que la gente se lo reconozca.

–¿Qué le dicen su familia y sus amigos? ¿Qué consejos le han dado?

–Mis amigos lo están viviendo con la misma intensidad con la que yo lo estoy viviendo. Estoy recibiendo un cariño que yo sabía que me tenían pero cuando ves estas cosas que hacen por ti sientes que ese cariño va más allá de lo que tú pensabas, es un cariño retribuido. El otro día comentaba a unos amigos que estaba viviendo una etapa tan feliz que me daba miedo decirlo. Porque normalmente cuando ocurre esto, después viene algo que te lo estropea. Y me decían «no, lo que vaya a venir va a venir igual, así que disfruta ahora que estás haciendo lo que estás haciendo eres feliz, y lógicamente la frase más dicha por todos mis amigos es vívelo intensamente, disfrútalo intensamente.

–¿Cómo es el estilo del pregón?

–Sí combina prosa y verso. En algunas partes va con algo de música pero muy poco porque el hablar no favorece el cantar. Me cansa mucho más que cantar porque yo para cantar utilizo una técnica que no tengo hablando y entonces no puedo abusar de eso. Y entonces tengo dos partes en el pregón en la que habrá música y después si va combinado en prosa y verso. En los versos me ha ayudado mi marido, me ha dado los poemas.

–Es la quinta mujer que pregona la Semana Santa de Cádiz...

–Creo que es que la mujer hoy en día en las cofradías es una realidad. Entonces cuando la gente me pregunta si yo había tenido algún tipo de presión a la hora de escribir yo decía que no. La gente pretende que yo haga un alegato de la mujer en el Falla y yo voy a pregonar la Semana Santa. Lógicamente el hecho de que soy una mujer cofrade está presente en el pregón, pero hoy en día yo considero que la mujer es una realidad, entonces yo asumo, asumo el hecho de ser pregonera de la Semana Santa con la misma normalidad con la que la asume un hombre. Creo que ahí está la importancia de la incorporación de la mujer en asumir con normalidad las cosas que antes no lo eran.

–Le presenta Inmaculada Ruiz Gené, hermana mayor de su cofradía de Las Penas...

–Este año me ofrecieron elegir yo al presentador y será efectivamente mi amiga Inma Ruiz, que la conozco desde que era una niña. Es la persona idónea, sobre todo porque me conoce inmensamente y además la admiro y por tanto el que te presenté alguien a la que tú admiras, pues es bastante importante después. Además creo que el tema de que te presenté un amigo es algo que debería de venir para quedarse, porque lógicamente es mucho más fácil para el pregonero que la persona que te preceda y te vaya a dar el abrazo, sea una persona que te conoce inmensamente, que te puede incluso ayudar a calmar los nervios.

–¿Cómo le gustaría que se recordara este pregón de 2022?

–Pues me gustaría que se recordara como el de que la gente se identifique, que la gente lo viva y diga, yo eso lo hubiera dicho también así. Eso es lo que me gustaría, que la gente dijera al salir eso que he dicho yo también lo hubiera dicho de esa forma... que se sienta identificada con lo que estoy diciendo, que se reconozca en lo que yo estoy contando.

La pregonera tomará la palabra a partir del mediodía El acto del pregón comenzará este domingo a las 11.45 horas con el rezo del Ángelus por parte del obispo de la diócesis, Rafael Zornoza Boy. Después llegará la interpretación de un par de marchas procesionales a cargo de la Filarmónica de Conil. Tras esa apertura musical, llegará la presentación del pregón, que en este caso rompe la tradición ya que será Inmaculada Ruiz Gené quien presente a Toñi Martínez puesto que el pregonero de 2021, Iván Roa, estará en ese mismo momento anunciando la Semana Santa de Chiclana. Después se volverán a escuchar los sones de la Filarmónica de Conil. A partir de ahí tomará la palabra la pregonera, cofrade gaditana, hermana de Las Penas y Humildad y Paciencia, integrante de la Ensemble Stella Maris, que anunciará la Semana Santa del regreso.