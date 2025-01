Juan Carlos Jurado: «La idea es que el IVA de las sillas no repercuta en los abonados»

Los responsables de las cofradías gaditanas han decidido que el IVA no afecte en los precios de las sillas para la Semana Santa de Cádiz 2020 . La sede del Consejo de Hermandades de Cádiz celebraba un pleno extraordinario para debatir sobre el pago de dicho IVA. La reunión se convocaba después de que la Agencia Tributaria advirtiera a las corporaciones de que para este próximo 2020 estos servicios estarían sujetos y no exentos de IVA .

De momento las hermandades de Cádiz se mantienen a la espera de lo que en este sentido les comunique el delegado de Hacienda este viernes pero sí han acordado que el precio de las sillas y palcos no se incrementará por el IVA . El presidente del Consejo, Juan Carlos Jurado, explica que «tenemos prevista una reunión con la delegación de Hacienda pero la idea es no tener que repercutir el IVA en los abonados. Si tuviéramos que pagar por imperativo legal lo haríamos pero después emprenderíamos acciones administrativas al entender que la venta de las sillas no está sujeta a dicho impuesto».

El máximo responsable de las cofradías gaditanas asegura además que « no queremos eludir nuestras obligaciones pero siempre hemos entendido que los fines religiosos de las hermandades de carácter social nos excluían de pagar». Desde el Consejo se hace referencia además a dos resoluciones de los tribunales económicos administrativos de los años 2002 y 2003. «En ellas se resuelve que no hay que pagar el IVA y la Ley no ha cambiado. Se parte de una consulta vinculante y por encima están las resoluciones de los tribunales, en este caso económicos administrativos. Además hay que incidir en el carácter social de ese dinero que se recauda con las sillas y también que se destina a las propias hermandades para que puedan realizar su estación de penitencia, algo que para muchas sería imposible sin esa ayuda», comenta Jurado.

Precisamente en ese sentido social y esa labor caritativa de las hermandades se ha manifestado ya alguna asociación como Despertares. Su portavoz, Carlos Alberto Sánchez Grimaldi, ha defendido al Consejo y a las hermandades en una publicación en redes sociales en la que destaca que «las cofradías hacen mucho y una gran labor social. Ayudan a familias a llegar a fin de mes, pagan la luz a muchas familias gaditanas y desde hace dos años organiza un almuerzo para las personas sin hogar. Me parece indignante tener que pagar dicho impuesto . Desde Despertares y su portavoz tenéis todo nuestro apoyo».

Mientras esta cuestión se resuelve, el próximo 27 de enero se pondrán a la venta los abonos para la Semana Santa de este año. El Consejo trabaja en los últimos detalles necesarios para que la adquisición de los mismos se pueda realizar a través de internet. Los precios se conocerán entonces aunque Jurado insiste en que «no haremos que este IVA repercuta en el público».