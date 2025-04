Jurado pide «tranquilidad» ante la orden de Hacienda del cobro del IVA de las sillas

El Consejo General de Hermandades y Cofradías de Sevilla publicaba este jueves por la noche un comunicado en el que informaba que la Agencia Tributaria le había anunciado que «los servicios consistentes en la cesión de uso de tribunas instaladas en la vía pública los días en que hay procesiones» están sujetos y no exentos de IVA . Por esta circunstancia dicho organismo local advertía de la obligación de repercutir ese impuesto en las sillas y palcos para la próxima Semana Santa.

Desde Sevilla este comunicado llegaba a todos los consejos locales de Andalucía, entre ellos el de Cádiz que preside Juan Carlos Jurado . El máximo responsable de las hermandades de la capital se muestra cauto y a la espera de cómo se puede resolver la situación aunque es consciente de que si existe obligación de declarar ese IVA en 2020 eso repercutirá también en el precio de las sillas y abonos de la Semana Santa de Cádiz. «Hay que ver en primer lugar la resolución vinculante de la Agencia Tributaria . Esa consulta vinculante la formula una hermandad de Murcia en 2016 y ahí dice que no son actividades empresariales una serie de ellas pero considera que sí lo son si la hermandad tiene un servicio social y habla de las cuotas de hermanos, de la venta de sillas de esa hermandad y la lotería», explica Jurado. Pero además, el máximo responsable de las cofradías gaditanas comenta sobre esa resolución que «habla a título personal pero no colectivo porque nosotros no somos una asociación empresarial».

El organismo de la calle Cobos confía en que haya una solución y pide sobre todo calma. «Ahora mismo estamos un poco a la espera. Desde la Agencia Tributaria han convocado a Jaén y a partir de ahí pues veremos qué es lo que les dicen. De momento he solicitado una reunión urgente de los presidentes y tesoreros de todos los consejos locales para estudiar la situación».

Juan Carlos Jurado apunta además que « no está claro el tipo de IVA que sería si tuviéramos que aplicarlo . Podría ser el 10% no el 21%. Hay que desmenuzarlo bien todo porque también se refiere a las tribunas que monten las hermandades pero nosotros no montamos tribuna. Por eso hay que pedir tranquilidad y no alteración» .

Las hermandades estaban exentas de declarar del IVA desde el año 2004 cuando se ganó una complicada pugna con Hacienda que desistió de reclamar dicho tributo a las hermandades y cofradías. Ahora una consulta de una corporación murciana ha desatado una orden que en principio se deberá aplicar la próxima Semana Santa de 2020 . No tiene carácter retroactivo pero ello supndría que el abono de una silla para toda la Semana Santa de Cádiz pasara de costar 40 euros a 48,30 euros, lo que sería un importante inconveniente para público y hermandades.