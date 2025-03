Ilusionante jornada de puertas abiertas en la capilla del parque

La hermandad de Jesús Caído celebraba este sábado la primera de las dos jornadas de puertas abiertas de su capilla ubicada frente al Parque Genovés . En este espacio, ya arreglado pero aún por completar, la hermandad ha preparado una exposición con los dos pasos de la corporación y algunos nuevos enseres que no se han podido estrenar.

Hermanos y devotos de la corporación del Martes Santo respondían con interés a esta cita con la que la junta de gobierno ha querido presentar algo diferente en esta Cuaresma y sobre todo mantener la ilusión en estos momentos tan complicados . En el interior de la capilla destacan los dos pasos de la cofradía marianista totalmente montados, a excepción de las imágenes. El del Señor cuenta con siete nuevas cartelas de plata ya incorporadas y realizadas por los talleres de Orfebrería Villarreal donde también se ejecutaron sus espléndidos faroles con el diseño de los que hay en la Alameda. Por su parte, el paso de María Santísima de los Desamparados también luce espectacular con sus preciosos respiraderos.

«Jornadas de puertas abiertas, que no reapertura de la capilla», aclara e incide el hermano mayor del Caído, Eugenio Ricote . «Es para que la gente vea el resultado de la obra pero no se reabre la capilla porque está totalmente vacía . Ahora mismo es una construcción triangular con las paredes limpias. Se le quitó el coro, se ha bajado el suelo y se le ha puesto una puerta distinta por si algún día hubiera un palio. Lo que pretendemos es hacer algo especial en estos dos días. Por eso pensamos que este año dentro de lo poco que podemos hacer era una medida ilusionante para los hermanos» .

El retablo

La reapertura de la capilla anexa al colegio Mayor Beato Diego de Cádiz aún requiere tiempo y mucho esfuerzo. Ricote asegura que «dentro del programa presentado por la junta de gobierno actual existía una prioridad que era la compra de casa de hermandad y en eso estamos y preparándolo todo . Eso es lo principal. Aparte no olvidamos el tema de la capilla que está en paralelo y lo vamos haciendo dentro de nuestras posibilidades. Ya hemos contactado con un artesano para el retablo. Se trata de una persona con experiencia y ya tras una primera conversación hemos decidido que sea él quien realice el diseño pero no le hemos puesto plazo», explica el máximo responsable de la hermandad.

Y es que para ajustarlo todo a la arquitectura de la capilla, con forma triangular, hay que tener muchos factores en cuenta. «No es nada fácil. El retablo se tiene que hacer de tal forma que podamos meter los dos pasos allí el día que volvamos a salir desde la capilla y eso es complicado . Tiene que ser una estructura que se pueda mover».

Pero además, indica Ricote, «está el tema funcional. Ahora mismo en San Francisco vamos a una casa que no es nuestra y ya tiene sacristán y sin embargo el estar en la capilla supone que tiene que tener sus horarios de culto y alguien que esté allí y eso es un empleado y es dinero. Hay que pensarlo todo. En otros tiempos aquello se abría más por la gente que estaba en el colegio mayor, porque era una prolongación del colegio y eran otros tiempos había otra forma de entender las cosas. Todo eso lo tenemos que valorar y se está haciendo. Aquella es nuestra sede canónica y lo será. Pero de plazos nad a primero porque es absurdo con la pandemia, y con el tema económico lo que nos está suponiendo con todos los actos cancelados, sin la subvención ni las sillas... nosotros no nos vamos a quejar. Tenemos nuestro presupuesto ajustado. No sé cuándo volveremos».

Otra de las circunstancias que valora especialmente el hermano mayor de la cofradía de Jesús Caído es que la hermandad se encuentra muy bien en San Francisco. «Nosotros estamos encantadísimos allí. Es la verdad. Nada más podemos decir cosas buenas de Vera-Cruz y el Amor y los franciscanos . Siempre hemos estado muy a gusto y el sitio es muy bueno y el hecho de que seamos tres hermandades. Tenemos una relación y una sinergia fantástica. Estamos felices de estar allí pero obviamente lo otro es nuestra sede canónica. Eso hay que valorarlo y hay que dar pasos cuando estemos en condiciones y se pueda afrontar el proyecto».

Con estas jornadas, Ricote insiste en que, como están haciendo todas las cofradías, hay que mantener cerca a los hermanos a pesar de la situación y ya mira con optimismo el futuro. « Si el año que viene salimos va a ser una maravilla, una explosión de júbilo y de alegría. Eso sí que va a ser para vivirlo y todo lo que se ha perdido en este tiempo se recupera y más. Además lo importante es lo que está pasando. Si salimos es porque se puede salir, es una consecuencia y eso es una maravilla que podamos volver a la normalidad».

Respetando las medidas de seguridad establecidas para hacer frente a la propagación del coronavirus, los devotos entraban con orden para ver todo lo que se exponía. La música cofrade y el incienso acompañaban estas visitas que se sucedieron por la mañana y por la tarde. Este domingo se vuelve a abrir la capilla de nuevo para que aquellos que lo deseen acudan a la muestra .