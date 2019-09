Quezada se derrumba ante sus mentiras en el interrogatorio con la fiscal

Raquel Pérez Almería Actualizado: 10/09/2019 11:07h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Poco antes de las nueve de la mañana, Ana Julia Quezada ha llegado a la Audiencia Provincial de Almería donde ha comenzado la segunda sesión del juicio por el crimen de Gabriel Cruz. La acusada ha respondido en primer lugar al interrogatorio de la fiscal y se ha derrumbado cuando le han demostrado que mentía sobre una conversación de teléfono donde afirma que «la madre es una hija de puta por que es mala persona, y hay gente que la odia», en clara referencia a Patricia.

Quezada conoció a Gabriel a la semana de estar con su padre Ángel. Como los padres estaban separados había un régimen de visitas, martes y jueves, y fines de semanas alternos. La acusada los recogía del colegio y sobre las 20:00 de la tarde lo llevaba con su madre.

Ana Julia repite la misma confesión que realizó hace año y medio sobre el día de la desaparición de Gabriel, el 27 de febrero de 2018. «Cuando estábamos comiendo le dije a la abuela y a Gabriel que se vinieran conmigo a la finca de Rodalquilar, pero no quisieron. Tras comer macarrones, el se fue a jugar con sus primos y yo salí. Me encontré al niño jugando en unos matorrales y le dije que se viniera conmigo», ha declarado.

Cuando llegaron, «Gabriel estuvo dando vueltas por el jardín», mientras Quezada desconectó la alarma de la finca. Después entró a la habitación «con un hacha en la mano, y le dije déjala que te puedes hacer daño» y me dijo «tú a mi no me mandas que no eres mi madre», ha testificado la acusada.

«No quería matar al niño, solo quería que se callara», ha repetido entre sollozos. Y a continuación «pasó todo lo que pasó». Quezada no se acuerda de cómo sucedió, solo que le puso la mano derecha en boca y nariz. Ana Julia dice que cuando se dio cuenta ya estaba muerto, se fumó varios cigarros y cogió una pala para cavar un hoyo y enterrar a Gabriel.