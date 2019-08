CULTURA Bisbal cumple su sueño en la Feria de Almería El cantante estuvo arropado por su familia y más de 9.000 seguidores en su concierto

R. P. Almería Actualizado: 21/08/2019 19:34h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Noticias relacionadas Starlite acepta el «Perdón» de David Bisbal

Veinte años han tenido que pasar para que David Bisbal sea el protagonista del recinto de conciertos de la Feria de Almería. «Por fin cumplo mi sueño, recuerdo cuando actuaba con mis compañeros de la Orquesta Expresiones y me subía al escenario donde venían los grandes artistas, a escondidas, cerraba los ojos y cantaba. Ahora sí, con trabajo lo he conseguido y estoy aquí, con todos vosotros, con mi gente», desveló el artista almeriense.

Bisbal es un fenómeno internacional, que ha ido creciendo en prestigio y premios desde que en 2002 publicase su primer disco, y actualmente se encuentra en su mejor momento artístico. Anoche hizo disfrutar a más de 9.000 seguidores con un catálogo de excelentes temas, un total de 22 canciones, desde el premonitorio «Quien me iba a deci» hasta concluir con «Ave María», uno de sus primeros éxitos, sin olvidar su último hit, «Bésame».

David embarcó al público en un viaje de casi dos horas por la música latina, las baladas románticas y la rumba. El almeriense regaló energía positiva, con temas como «Lloraré las penas», «Esclavo de tus besos», o «Antes que no», enlazados con momentos para abrazarse con las letras de «Quiero perderme en tu cuerpo», «Mi princesa», «Dígale», «Desnúdate mujer», «Esta ausencia», «Me derrumbo», o «El ruido», sin olvidar sus orígenes rumberos adaptados a los ritmos latinos, con «A partir de hoy», «Perdón» o «Bulería».

Bisbal estaba feliz de estar en su tierra, «la que me vio nacer», con su gente de siempre. A este concierto tan especial para el almeriense no faltaron sus padres, hermanos y como no, su insaparable Rosanna Zanetti, y sus hijos Ella y Matteo. Presumió de ellos en el escenario, especialmente del pequeño porque «¿Dónde ha sido su primer concierto?, pues en Almería», afirmaba con orgullo.

Los conciertos de Bisbal en Almería son diferentes y así lo viven sus seguidores. En su ciudad, el cantante cuenta con el apoyo de sus vecinos, sus amigos y una provincia que se rinde ante su embajador más internacional. Consciente de ello, David se deshace en elogios, «¡Qué bonicos sois!», exclamó, haciendo alarde de una expresión muy almeriense. Arropado con las banderas de Almería, Andalucía y España se despidió con un baño de aplausos y un «Viva Almería».