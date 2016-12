Videojuegos «indies» españoles que deberías conocer

Un negocio al alza como el de los videojuegos (sobre todo, los de corte más competitivo, los deportes electrónicos) tenía que tener su espacio en un país como España, cuna de grandes ideas, pero de poco negocio rentable. El ocio electrónico mueve mucho dinero. Cada vez más. Es cierto.

El sector facturó el pasado año 1.083 millones de euros, frente a los 996 millones de 2014, lo que supuso un aumento del 8,7%. La venta física se situó en 791 millones de euros, según datos de la firma de análisis Gfk, mientras que la online obtuvo un valor estimado de 292 millones de euros.

Pero, en realidad, en España se consume más de lo que se produce. La industria de desarrollo de videojuego en España facturó 510.7 millones de euros en 2015, lo que supone un 24% más que en el año anterior, según recogió el Libro Blanco del Desarrollo Español de Videojuegos 2016, que dejó constancia el crecimiento de un sector con 480 empresas de videojuegos en activo.

Y sí, hay datos para hacer palmas: el informe señala que el 85% de las empresas que están actualmente en activo no existía hace diez años, un crecimiento que se ha traducido también en creación de empleo, ya que en la actualidad hay 4.460 profesionales dedicados de forma directa al sector, un 32% más que en 2014.

Y, asimismo, las previsiones para la industria del videojuego en España son bastante favorables, ya que para 2019 se estima que el sector llegará a emplear de forma directa a más de 10.000 personas y alcance una facturación de 1.140 millones de euros. Pero, a día de hoy, la situación no es tan optimista como aparenta. Prácticamente consumimos, no producimos.

El 84% de la facturación se reparte entre los dos grandes polos empresariales de este sector, representados por la Comunidad de Madrid y Cataluña. Les sigue Andalucía que representa un 8% del total de la facturación nacional. Las sedes de los estudios de más envergadura y, por tanto, de mayor facturación, están localizadas en estas regiones, según datos de Asociación Española de Empresas Productoras y Desarrolladoras de Videojuegos y Software de Entretenimiento (DEV).

La tendencia a la polarización que se observa en el empleo, se presenta de forma aún más acentuada en la distribución de la facturación. El 1% de las empresas concentra el 52% de la facturación. Las microempresas (facturación menor de 2 millones de euros) representan el 83% de la masa empresarial, pero solamente el 8% de la facturación.

Y, de todas las que aglutinan la fortaleza del sector, no superan en muchos casos ingresos de 10.000 euros. En concreto, el 23% de las empresas españolas, al encontrarse todavía en fases de desarrollo de sus respectivos proyectos, todavía no han iniciado su actividad comercial y, por tanto, no han empezado a facturar. ¿No hay, pues, una industria real del videojuego en España? La consecuencia es que, por tanto, es aún muy pequeña y nuestro músculo para la creación de superproducciones aún es una quimera.

Aún así hay algunas propuestas interesantes. Los juegos «indie», aquellos que se han producido en pequeños estudios, están lejos de los presupuestos de las grandes productoras. Han ido tomando más y más protagonismo en el mundo de los videojuegos. Tanto, que algunos se podrían incluso equiparar a los juegos triple A, en cuanto a ventas (algunos casos), pero en general, la batalla de los indepedientes se libra en base a aportar ciertas mecánicas innovadoras, estilos de juego originales que, sin pruebas fehacientes que pueden funcionar en los mercados, las grandes distribuidoras no se atreven. Los españoles somos grandes consumidores de este tipo de entretenimiento, pero, también empezamos a producirlos, algunos de ellos, muy interesantes.