Los mejores videojuegos del 2016

A lo largo del presente año se han lanzado innumerables videojuegos pertenecientes a todos los géneros posibles, algunos de ellos fueron grandes superproducciones que mueven tanto dinero (a veces incluso más) que una película.

Suele ser difícil confeccionar una lista porque, al final, todo suscita en mayor o menor medida una subjetividad. Propuestas que repiten patrones clásicos, otras que ahondan en la imaginación. Secuelas y continuaciones de sagas de gran trascendencia, con mejor o peor resultado. Guiones asombrosos, mecánicas de juego innovadoras, sistemas de juego adictivos llegan cada año para sumar y hacer crecer a esta industria cuyo volumen de dinero es ya superior a otros sectores tradicionales.

Pero uno de los que ha cautivado sin duda al gran público, demostrando su fortaleza, ha sido «Uncharted 4: El Desenlace del Ladrón», cuarta y última entrega del chisposo, bribón y carismático Nathan Drake, un personaje ya que forma parte del imaginario colectivo y al que se le echará mucho de menos. El título de Naughty Dog se ha comportado en la mayoría de sus apartados de manera equilibrada y solvente.

Es más, su última aventura ha dejado el listón muy alto a pesar que el final (y no diremos qué ocurre) no haya satisfecho a todos por igual. Con una calidad gráfica brillante, una diversión y tensión permanente sumado a una historia seductora y atrayente como pocas, este videojuego de acción en tercera persona es, por méritod propios, uno de los más destacados de una temporada que ha dejado algunas sorpresas («The Last Guardian») y otras decepciones monumentales («No Man's Sky».

Tras completarla, por cierto, el juego se extiende gracias a su modo multijugador. El jugador ha podido vivir una experiencia en donde los misterios forman parte de su emotividad. En esta ocasión, un tesoro pirata fue la excusa para emprender la aventura.