Dejah Hall, una madre de 26 años y un pasado difícil, ha querido compartir en Youtube y en Facebook su historia de superación y cómo consiguió rehabilitarse tras su adicción a la cocaína, la heroína y la metanfetamina. La joven probó por primera vez las drogas en una fiesta y terminó enganchada a la heroína.

«No podía parar. Lo quería de forma desesperada y nada me importaba más. Cuando me pinchaba heroína no me importaba si vivía o moría!, afirmó en una entrevista al medio «The Daily Mail». Ahora que ya se encuentra rehabilitada y ha dejado ese pasado oscuro atrás, cuando se cumplen cuatro años de que dejó las drogas, ha querido contar su historia para servir de inspiración a los que se encuentran atrapados en su misma situación. Un vídeo en Youtube de la cadena estadounidense ABC muestra las fotografías de su peor momento, con los efectos que causan las drogas en el cuerpo.

La chica, hoy madre, se dio cuenta de que tenía que dejar las drogas cuando se lo pidió su abuelo mirándole a los ojos. Su estado físico era pésimo, con solo 43 kilos de peso y la piel castigada. Ella le prometió a su abuelo que se recuperaría en el tiempo que pasó arrestada y en la cárcel, donde pasó el síndrome de abstinencia. Volviéndose a enganchar a la salida, Dejah cambió definitivamente a la muerte de su abuelo dos semanas después.

Dejah se ha graduado recientemente y quiere trabajar algún día en prisiones ayudando a otros que sufren adicciones. Las muestras de cariño en Youtube y Facebook no han dejado de sucederse tras darse a conocer la historia.