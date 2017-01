Â«Las amas de casa de ISISÂ», asÃ­ parodia la BBC al Â«califatoÂ» terrorista

El humor británico es una más de las joyas de la corona de las islas: autocrítico, inteligente y tan sarcástico que resulta difícil de percibir para los novatos. Ahora también pretende ser un arma letal contra el terrorismo. «Tres días solo para las decapitaciones y no sé aún que ponerme», lamenta una de las mujeres en «The Real Housewives of ISIS» («Las amas de casa de ISIS»), la emisión satírica de la BBC sobre el «califato» y sobre las mujeres británicas que han abandonado el país para enrolarse en las filas del autodenominado Estado Islámico.

El sketch, que fue emitido el pasado martes durante el programa «Revolting» de la cadena pública, ha sido visto por más de 23 millones de personas en Facebook y ha inundado la página de la cadena con más de 91.000 comentarios. «Es de mal gusto, no tiene gracia», se queja una usuaria. «Si ISIS atenta en Reino Unido y mata a gente inocente, ¿habrá alguien a quien le pueda parecer esto gracioso?», añade otro. Pero son mayoría los que se han reído y ha aplaudido esta emisión, tildada de atrevida por parte de la cadena británica. «Los del ISIS no son musulmanes. Yo lo soy y apruebo este mensaje», defiende otro comentarista.

La emisión satírica de la BBC evoca al reality show «The Real Housewives» («Las auténticas amas de casa») en el que se sigue el día a día y las peripecias sociales de un grupo de mujeres de alto nivel adquisitivo en EE.UU.. «Este es mi sexto matrimonio, he sido viuda cinco veces», confiesa una de las protagonistas antes de ser interrumpida por el estruendo de una explosión: «Seis veces», continúa. Más tarde, otras dos jóvenes empiezan a discutir por tener el mismo look: hiyab negro y chaleco de explosivos. «Ella me tiene que copiar en todo», grita una de ellas.

Las mujeres de este particular hogar yihadista están enganchadas a sus smartphones, escriben hashtags «muerte a Occidente» y se quejan de sus maridos: «No para de hablar de sus 40 vírgenes, ¿por qué no puede ser feliz conmigo». Otra se congratula por el último regalo de su esposo: «Ali me ha regalado una cadena tan larga que apenas puedo salir de casa», dijo mientras estaba encadenada a la cocina.

Heydon Prowse y Jolyon Rubinstein, directores de la emisión, se han defendido ante las críticas a su sátira, alegando que así llevan al debate público un problema que sacude a Europa por el que miles de jóvenes se han unido a grupos terroristas Oriente Medio, muchos reclutados a través de internet y las redes sociales. Aproximadamente 850 personas han abandonado Reino Unido para apoyar o luchar en las filas de organizaciones yihadistas en Siria y en Irak, según las autoridades británicas. Cerca de la mitad han regresado a las islas.