1.- «¡Canta!» (Lee la crítica de ABC de ¡Canta!). Sinopsis: Concha Velasco, Paco León y Santi Millán ponen voz a los entrañables personajes de «¡Canta!» en el doblaje en español de esta película de animación que ha logrado dos nominaciones a los Globos de Oro. Buster Moon es un elegante koala que decide producir el concurso de canto más grande del mundo con el propósito de mantener a flote el teatro que regenta.

2.- «Rogue One». (Lee la crítica de ABC de Rogue One). Sinopsis: La película «Rogue One» narra la historia un grupo de héroes que emprende una misión para robar los planos de la Estrella de la Muerte, el arma de destrucción definitiva del Imperio, un acontecimiento «clave» en la cronología de Star Wars. 'Rogue One: Una historia de Star Wars' está dirigida por Gareth Edwards y protagonizada por Felicity Jones, Diego Luna, Ben Mendelsohn, Donnie Yen, Mads Mikkelsen, Alan Tudyk, Riz Ahmed, con Jiang Wen y Forest Whitaker.

3.- «Vaiana». (Lee la crítica de ABC de Vaiana) Esta película de animación de Ron Clements y John Musker cuenta cómo una adolescente, que sueña con convertirse en aventurera, emprende una arriesgada misión por el océano Pacífico para salvar a su pueblo. Para ello contará con la ayuda de Maui, un semidios que busca recobrar sus poderes. Independiente, apasionada y valiente, "Vaiana" lleva consigo un mensaje de igualdad de género y una llamada a la protección del medioambiente.

4.- «Paterson». (Lee la crítica de ABC de Paterson). Conocido por ser el nuevo malo de la saga «Star Wars» y por su papel en la serie «Girls», el actor Adam Driver se mete en la piel de un conductor y poeta aficionado que escribe sobre las pequeñas cosas en "Paterson". Este filme de Jim Jarmusch, alabado por la crítica y que luchó por la Palma de Oro en el Festival de Cannes, rinde tributo al poeta y médico William Carlos Williams, originario de Paterson (Nueva Jersey).

5.- «Hasta el último hombre». (Lee la crítica de ABC de «Hasta el último hombre»): Una década después de "Apocalypto", Mel Gibson ha vuelto a la dirección con "Hasta el último hombre", una cinta presentada fuera de competición en el pasado Festival de Venecia. El oscarizado director cuenta la historia de un joven médico militar que, sin armas e inspirado por su fe, asistió a sus compañeros heridos en la II Guerra Mundial y se convirtió en el primer objetor de conciencia en recibir la Medalla de Honor del Congreso estadounidense.

6.- «El faro de las orcas». (Lee la crítica de ABC de «El faro de las orcas»). Basada en hechos reales, esta película de Gerardo Olivares cuenta el viaje de Lola (Maribel Verdú) junto a su hijo autista hasta la Patagonia argentina tras ver que éste se emociona con un documental sobre orcas salvajes. Allí, el guardafauna (Joaquín Furriel) enseña al niño a relacionarse con estos animales, su único punto de conexión con el mundo y posible vía a la felicidad.