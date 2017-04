Las 5 noticias de series más importantes de la 3ª semana de Abril

El universo Star Wars está repleto de historias diferentes y complementarias a las de las películas. Como fan del universo, tengo que decir que la mayoría de cómics, novelas, e incluso alguna película, no hacen justicia a la historia que nos trajo George Lucas, pero afortunadamente, en el sector de la televisión, no se ha dado el caso, al menos no recientemente.

Desde el estreno de la 2ª trilogía (la que incluye los capítulos 1 al 3) solo Clone Wars (la serie de Cartoon Networks, la película en CGI y su continuación en formato serie), Rogue One y Star Wars Rebels han conservado, continuado y expandido la esencia de la saga galáctica en formato audiovisual, y lamentablemente, todos esos productos llegan a su fin.

Clone Wars terminó tras la compra de Star Wars a mano de Disney, Rogue One ha sido el primer y exitoso spin-off de la saga original, y Star Wars Rebels, concluirá en Disney XD en su cuarta temporada.

El show, ambientado antes de Rogue One y tras el episodio 3, está protagonizado por un grupo de personajes contrarios al imperio que dotarán de recursos al bando rebelde. Sus personajes, se han popularizado hasta niveles que nadie sospechaba, y la razón de ello, es por el cariño que los creadores del show han mostrado por Star Wars y su mitología.

Sin fecha de emisión anunciada, la cuarta temporada nos llevará hasta unos años antes de lo visto en Rogue One, y viendo el tráiler, podemos concluir que la nueva temporada estará a la altura de todo el show. Os dejo por aquí el video, y me despido del recopilatorio de noticias de esta semana. ¡A disfrutarlo!