9 coches que han marcado la historia de la televisión

El equipo A - GMC van

La mítica furgoneta de 'El equipo A'.

Probablemente el primer vehículo que se nos viene a la mente a cualquier afionado a las series es la mítica furguneta de 'El equipo A' una GMC van tuneada y pintada con un fondo negro y una raya roja inolvidables.

Evidentemente, no es el auto más estiloso, pero sí resulta muy eficiente para transportar a sus misiones a un comando compuesto por cuatro de los mejores hombres del ejército americano que fueron encarcelados por un delito que no habían cometido, que no tardaron en fugarse de la cárcel en la que se encontraban recluidos y que, hoy, buscados todavía por el gobierno, sobreviven como soldados de fortuna.