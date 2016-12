Son las seis de la mañana y la Plaza de Isabel II, frente al Teatro Real, ya está plagada de gente, personas de distintos puntos de la geografía española que se desplazan hasta la capital para desafiar a la suerte cara a cara. Aún quedan dos horas para que puedan entrar al patio de butacas donde se va a realizar el sorteo así que poco pueden hacer más que esperar. Quienes sí que están ya manos a la obra es el equipo de Televisión Española. Más de cincuenta personas –entre operarios, técnicos, productores, realizadores, cámaras y un largo etcétera– trabajan en el que es el último día de los tres que han estado en el Real.

«El día del sorteo extraordinario de la Lotería de Navidad es un maratón de cinco horas de programas bastante intensas», cuenta la productora Marisa Paniagua, mientras pasea por el interior del Teatro Real. Todo está preparado en la sala principal, solo falta quitar el plástico que protege la moqueta. Allí tienen desplegadas siete cámaras para no perder ni un detalle. «Hay una cámara en la corrala. Otras dos cámaras a pie de escenario, dos en los laterales y dos más justo enfrente del escenario», dice Paniagua. «Una la quiero –de las que están en el palco principal– para planos más generales y la otra para ver los detalles. Soraya, ya te iré pidiendo que me saques a las bolas y a los chicos. Quizá os pida también los de detrás, que se suelen cortar menos», comenta la experimentada productora, que lleva cuatro años consecutivos dirigiendo. «También tenemos aquella pequeñita para las bolas, no hay que perder detalle», añade. «¿No podemos poner la retransmisión del año pasado?», bromea uno de los realizadores, ya que, un año más, la dinámica es la misma. «No, que se nota. Que el año pasado era verde y este granate», bromea Paniagua mientras les anima a ponerse manos a la obra. Saben que trabajan para hacer llegar la ilusión a las casas españolas.

Escaleras arriba está el «set», decorado con un árbol de Navidad blanco con bolas doradas que contrasta con el fondo barroco del acogedor salón junto con dos paneles granate en los que se lee su eslogan: «El premio es compartirlo». Allí hay tres cámaras que trabajan con Sandra y Roberto, dos de los tres presentadores. Mientras, el equipo de realización está fuera, en la furgoneta desde donde controlan todas las cámaras. Solo los grafismos y las redes se trabajan desde una pequeña sala del teatro. Desde esta caravana salen las órdenes de Paniagua: «Chicos, os iré pidiendo modificaciones poco a poco». Allí también está Ramón Sousa, responsable de sonido, con todo preparado desde la tarde anterior. «¡Ah! ¿Qué esto no se prueba mañana?», bromeaba durante la tarde anterior.

El reloj marca las ocho de la mañana. Las cámaras se encienden mientras que las puertas se abren para que entren los espectadores que llevan horas esperando, algunos han pasado la noche incluso. Lo hacen hasta completar el aforo de la corrala. Entran llenos de ilusión y ataviados con disfraces. El bombo y el décimo son unos de los disfraces que no pueden faltar. Mientras, arriba, los presentadores comienzan con las entrevistas que tienen programadas: Inmaculada García, presidenta de Loterías y Apuestas del Estado; Ignacio García, director del Teatro Real; y Fernando Vázquez, un niño de San Ildefonso. Pero no uno cualquiera, él vistió ese uniforme hace sesenta años. Al llegar a las nueve, la atención se centra en la corrala. Allí está ya Blanca esperando mientras busca historias entre el público para contarlas en los «tiempos muertos». «Hay muchos familiares de los niños y siempre tienen algo curioso que contar», comenta Paniagua. A Blanca le acompañará Roberto momentáneamente antes de ir a la zona de comentaristas con Sandra. Y es que, si se fija, los laterales del Teatro Real están repletos de medios que no se quieren perder la noticia.

Ahora solo queda dejar que todo siga su curso. Los quintos, los cuartos, el tercero, el segundo.... y el más esperado: el Gordo.

Comprueba tú número de la Lotería de Navidad en ABC.es