Irene Visedo: «Mi regreso a "Cuéntame" fue muy complicado»

La buena sintonía de la familia Alcántara saltó por los aires en septiembre de 2015, después de que Pilar Punzano, quien interpretó el papel de Inés durante cinco temporadas en la serie «Cuéntame», lanzase unas durísimas declaraciones contra su excompañero de reparto Imanol Arias y contra la productora Ganga. Las aguas bajaban revueltas en el barrio de San Genaro cuando Irene Visedo regresó para meterse de nuevo en la piel de la siempre rebelde Inés. «Mi vuelta fue muy complicada porque era un personaje que hacía siete años que no interpretaba y lo tenía un poco oxidado. Llegar en medio de una polémica no me resultó cómodo. Antes de buscar a una tercera Inés Alcántara me ofrecieron el papel y para mí era una oportunidad de cerrar un ciclo y completarlo de una forma más consciente y madura. Me quiero quedar hasta el final para apoyar el proyecto», confiesa la actriz a ABC tras impartir una sesión de mindfulness (meditación) en el nuevo espacio de Citroën en Madrid.

A sus 38 años, Irene Visedo compagina el rodaje de la temporada 18 de «Cuéntame» con una nueva faceta como instructora de mindfulness, un término aún ajeno para muchos. «Básicamente se trata de atención plena, meditación, hablar con uno mismo. Las empresas quieren que la gente lo practique porque luego son más productivos. A veces no sabemos darnos el descanso preciso, pero conocerse a uno mismo es siempre una tabla de salvación», declara.

La actriz aprovecha los cuarenta y cinco minutos de trayecto en coche desde su casa al set de rodaje en Pinto para meditar y conciliarse consigo misma. «Lo ideal es practicarlo al menos quince minutos o media hora al despertarse o ir a dormir porque en esos momentos estamos más allí que aquí, pero bueno a veces no queda más remedio que aprovechar el ratillo que uno tiene».

Parece que la técnica funciona. O al menos, para Irene quien durante toda la entrevista irradia una inmensa sensación de relax y sosiego. No se le muda el gesto ni cuando le preguntan por los problemas fiscales de Imanol Arias (su nombre estaba incluido en los Papeles de Panamá) y su crisis sentimental con su pareja Irene Meritxell. «Veo que Imanol está gestionando todo muy bien. Esta profesión es difícil, pero todos somos profesionales y los problemas personales se quedan fuera del set de rodaje. Una vez superada la incertidumbre de si la serie seguiría en TVE o cambiábamos de cadena el ambiente fue más tranquilo y nos hemos puesto todos manos a la obra para que el barco de “Cuéntame” siga flotando y con buen rumbo tras 15 años».

La familia Alcántara en una de las primeras temporadas de «Cuéntame» - ABC

No se plantea el día en que el telón de la serie se baje para siempre ni el vacío que puede dejar en su carrera. «No me da miedo encasillarme con mi papel. Según voy creciendo tengo menos miedos, pero éstos a su vez son más profundos y te aseguro que no está entre ellos el final de la serie. Trabajo llama a trabajo».