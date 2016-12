Arnold Schwarzenegger: Â«Cuando me miro en el espejo, me dan ganas de vomitarÂ»

El actor Arnold Schwarzenegger, de 69 años, no deja de sorprender. El que fue campeón mundial de culturismo ha hecho unas declaraciones sobre su apariencia física a la revista estadounidense «Cigar Aficionado».

«Cuando me miro al espejo, me dan ganas de vomitar», confiesa el exgobernador de California sobre su aspecto, en el número de enero-febrero. Siempre ha sido muy crítico consigo mismo, incluso cuando estaba en su mejor momento físico.

Pese a haber ganado la competición de culturismo profesional Myster Olimpia, Schwarzenegger seguía planteándose por qué había sido él. «¿Cómo ha ganado este montón de mierda? Nunca he visto perfección. Siempre había algo que fallaba», admite.

Su entrenamiento siempre ha sido muy estricto. «Vivía inmerso en un programa de entrenamiento, de alimentación y de competición. Siempre fui el mejor haciendo esos programas», prosigue. «Sabía que tan pronto como lo dejara, lo único que no quería era decepcionarme a mí mismo. Sabía que no quería mirarme al espejo y decir que era un perdedor. No quería enfrentarme a eso». Aun así se siente joven: «No me siento identificado con mi edad. Hago todo exactamente igual que hace 20 años».