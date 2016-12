«¿Desde hace dos mil años años existe Papá Noel? No. ¿Forman parte de la tradición palestina los abetos? No, porque no hay abetos. ¿Había renos con Jesucristo? No había renos. Tienen una concepción rígida de cómo se forman las tradiciones». Las polémicas palabras de la portavoz de Ahora Madrid, Rita Maestre, el pasado día 22 en el Pleno municipal cuestionando la esencia de las tradiciones navideñas se ha convertido ahora en una parodia en las redes sociales.

Cuando crees que Rita no puede sorprenderte con nada más llega y te da esta clase magistral de la Navidad 😩😩😩 pic.twitter.com/mDCx3IKToy — PP Dto. de Salamanca (@dtosalamancapp) 26 de diciembre de 2016

El PP del distrito de Salamanca ha colgado en su perfil de Twitter un montaje en el que trufa las palabras de Maestre con imágenes divertidas y frases de presentadores como Patricia Gaztañaga, Jordi Hurtado o Iker Jiménez y cómicos como Ernesto Sevilla. La intervención de la portavoz municipal pretendía rebatir así las críticas que Esperanza Aguirre había pronunciado sobre la «descristianización» de estas fechas llevada a cabo por el Gobierno de Manuela Carmena. La líder de los populares en el Consistorio denunció que lo que se celebra es el «nacimiento de Jesucristo, su vida, obra, muerte y sobre todo su mensaje», un «hecho decisivo para la humanidad desde hace dos mil años para toda la cultura occidental, especialmente para Europa y qué decir de España».

La contestación de Maestre fue sorprendente y ahora se viraliza en las redes sociales con este montaje. El objetivo de Maestre era afear la «concepción rígida» que tiene el PP sobre la evolución de la sociedad.