La reunión que en la tarde de ayer mantuvieron integrantes de la Plataforma de Víctimas Alvia con el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, terminó sin que éste se comprometiera a cumplir sus exigencias. Las solicitudes de los miembros de la organización fundada tras el accidente ferroviario de Angrois estaban recogidas en un escrito que le entregaron al ministro y contemplaban la creación de dos comisiones sobre el siniestro: una formada por técnicos para aclarar sus causas y otra de investigación parlamentaria, «para depurar responsabilidades políticas». Según los portavoces de plataforma Jesús Domínguez y Teresa Gómez-Limón indicaron a los medios tras reunirse con De la Serna, «el ministro ha incumplido su promesa».

Estas declaraciones conectan con una petición realizada por De la Serna el pasado 29 de julio —cuando era alcalde de Santander— y que aspiraba a que «el futuro Gobierno de la Nación» abriese una comisión de investigación en sede parlamentaria en relación con el descarrilamiento. Según Gómez, el ministro dice ahora que cuando lo pidió no sabía que ya se había solicitado una comisión en el Congreso y se había dicho que no y «como ya han dicho que no, pues es que no». «Pero vamos a seguir luchando porque tenemos la verdad de nuestra parte, porque Europa nos ha dado la razón y en enero estaremos en Bruselas, defendiendo las dos denuncias que pusimos por el incumplimiento de la seguridad ferroviaria», sostienen.