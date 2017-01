Maria de Medeiros aterriza en la Filmoteca con una retrospectiva

Maria de Madeiros recibe como un regalo de Reyes el ciclo que le dedica la Filmoteca de Cataluña. Esta actriz menuda nacida en Lisboa en 1965 está muy viajada pero reconoce que tiene un vínculo muy especial con Barcelona: «Es una ciudad muy importante en mi vida; me casé con un catalán y tengo dos hijas que hablan catalán».

La gran pantalla de la Filmoteca presentará durante las cuatro próximas semanas parte de su trabajo. «Me hace mucha ilusión enseñar películas que nadie ha visto en España como “Viaje a Portugal” o “Je ne suis pas morte” y recuperar algunos de mis trabajos como directora».

En 1993 se estrenó «Huevos de Oro», de Bigas Luna, donde trabajaba junto a Javier Bardem y Maribel Verdú. «Bigas me hizo descubrir España, su cultura y sus gentes. La última película que he rodado, “Cien metros”, me ha recordado a rodaje con Bigas porque todo el equipo era catalán. Además, me he reencontrado con Karra Elejalde con quien coincidí en “Airbag” en 1997», explica.

También en los noventa tuvo la suerte de participar en «Pulp Fiction» de Tarantino. «Durante el rodaje todos sabíamos que estábamos haciendo una película especial pero nunca imaginamos que tocara tanto a la gente y que llegara a todo el mundo». Y en esa década conoció a Gonzalo Suárez a quien admira como director y como escritor. «Tengo muy presente aquellas semanas de trabajo de “El detective y la muerte” con unas localizaciones gélidas de la Europa más fría», explica.

Todos y cada uno de los personajes a los que ha dado vida han pasado por su interior: «Me gusta explicar que yo soy como un apartamento y dejo que entren los personajes y que me habiten…».

El teatro también ha llamado a su puerta. «Precisamente, lo último que he hecho es una de teatro en Francia que estrenamos en París en febrero; es una pieza de la polémica escritora Christine Angot que narra la relación imposible con su madre».

«Cuando Manoel de Oliveira tenía noventa años decía que no le gustaban las retrospectivas porque consideraba que le quedaban muchas películas por hacer», bromeaba ayer Esteve Riambau, director de la Filmoteca de Cataluña. Pero su paisana opina todo lo contrario: «En Portugal y en Brasil me han hecho algunos homenajes y me encanta que me reconozcan mi trabajo. Y ahora este ciclo en Barcelona me confirma mi relación con esta ciudad».