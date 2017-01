Â«Nunca dije que Franco fuera el mejor jefe de Estado espaÃ±olÂ»

Ana Rivelles López, alcaldesa de Alberche del Caudillo (1.613 habitantes) ha negado rotundamente que dijera que Franco fue el mejor jefe de Estado español del siglo XX y uno de los mejores de la Historia de nuestra patria, durante la cena de la Fundación Francisco Franco que se celebró a principios de diciembre del año pasado. Unas manifestaciones que le atribuye el abogado Eduardo Ranz, que ha denunciado a la regidora por un delito de sedición al negarse a retirar el nombre franquista del pueblo e incumplir así la Ley de Memoria Histórica.

«No lo he dicho jamás, demandaré también a esta persona que ha puesto en mi boca palabras que yo no he pronunciado», aseguró este lunes la alcaldesa a ABC.

Ranz considera que tanto la alcaldesa de Alberche del Caudillo como su homólogo de Guadiana del Caudillo (Badajoz), Antonio Pozo, no han cumplido la mencionada ley al negarse a quitar el nombre con connotación franquista de los pueblos y al no haber elaborado aún un catálogo de vestigios relativos a la Guerra Civil y a la dictadura en esos territorios, como obliga la ley.

Consulta popular

Rivelles, alcaldesa por el PP desde mayo de 2015, no descarta la convocatoria de una consulta popular, pero no tiene una fecha señalada. «No es tan fácil, aunque si los alberchanos y las alberchanas lo quieren no se si tengo competencia para hacerlo. Alberche es una entidad de ámbito territorial inferior al municipio -Eatim-, y desconozco si sería la Junta o la Diputación quienes tendrían que tramitarlo, pero si nos obligan por ley, lo haremos», explicó a este diario.

Ana Rivelles - La Voz de Talavera

Tras la polémica generada por su presencia en un acto de la Fundación Francisco Franco, Rivelles aclaró que asistió a título personal y porque se le dijo que recibiría información de los procedimientos judiciales abiertos en algunos municipios al hilo de la Ley de Memoria Histórica.

En un comunicado, la alcaldesa respondió a la polémica por su participación, el 2 de diciembre en Madrid, en un acto de la Fundación Francisco Franco junto al alcalde de Guadiana del Caudillo (Badajoz), Antonio Pozo, y el diputado del PP en Extremadura Juan Antonio Morales, quien ya pidió disculpas por acudir.

Rivelles acudió al acto porque se le transmitió que allí se daría información sobre los procedimientos judiciales abiertos y desveló que la Fundación le ofreció abogados para asumir su defensa en el pleito interpuesto «contra» el municipio, un ofrecimiento que rechazó.

La regidora precisó entonces que rechazó el ofrecimiento de defensa de la Fundación Francisco Franco por entender que debía basarse en criterios «estrictamente jurídicos», el primero de los cuales es que al ser Alberche una entidad menor -dependiente de Calera y Chozas- y no un municipio carece de competencias para acceder a lo solicitado de cambio de nombre.

Rivelles dijo que es «totalmente falso» que en el acto ella prometiera «seguir defendiendo la historia y la obra de Franco», como se comentó, y se definió como «una persona abierta, tolerante, que cree en el estado de derecho y con profundas convicciones democráticas».

Como ejemplo, señaló que el 6 de diciembre asistió al acto organizado por el PSOE en la Casa del Pueblo de Calera y Chozas con motivo de la conmemoración de la Constitución.

«En ambos actos fui tratada cordial y respetuosamente y agradecí la invitación y el trato recibido», remarcó Ana Rivelles, quien anunció medidas legales pertinentes contra las personas o medios de comunicación «que sigan difamando sobre mi persona».

Desde 1956

Alberche lleva el apellido del Caudillo desde el 5 de mayo de 1956, día en el que finalizó su construcción por el Instituto Nacional de Colonización (INC).

Durante sesenta años nunca ha generado polémica, incluso los dos alcaldes anteriores a Rivelles, ambos del PSOE, «nunca hicieron nada por quitar el apellido al pueblo, ni siquiera cuando el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero aprobó la Ley de Memoria Histórica», detalló Ana Rivelles.