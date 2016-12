La administración de lotería número 14, ubicada en el centro comercial Supersol de Guadalajara, ha repartido más de 2,3 millones de euros con el quinto premio 19152 y el segundo 04536, en el Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad

Sobre las 10 de la mañana se conocía que se habían vendido 33 series del número 19152 en esta administración cuya propietaria, Marina Calvo, tan solo lleva un mes al frente tras ser traspasada por sus anteriores dueños. Con el establecimiento lleno de periodistas y curiosos, Calvo ha recibido la noticia de que también había vendido parte del segundo premio, dos décimos, en total 375.000 euros.

«Creemos que lo hemos vendido por terminal y por eso al principio no sabíamos ni cuánto habíamos vendido», ha señalado a Efe José Luis Fernández, marido de la propietaria de la administración.

Calvo no podía ocultar la emoción, a la que se ha sumado algún ganador como una cajera del centro comercial en el que se ubica la administración y a la que le ha tocado el quinto premio.

«No nos lo creemos todavía. Eso me está diciendo todo el rato mi mujer», ha afirmado Fernández, quien ha añadido que nunca imaginaron que en tan solo 22 días abiertos esta administración pudiera repartir dos premios en el Sorteo Extraordinario de Navidad. «Estamos un poco revolucionados, pero bienvenido sea si es por algo así», ha dicho Fernández, quien ha agregado que entre atender a los medios, a clientes y curiosos no daban abasto.

«Estoy muy contenta. La verdad es que ha sido llegar y besar el santo. No llevo ni un mes, desde finales de noviembre», ha afirmado Marina Calvo, la propietaria, a Efe tras conocer la noticia. «Me he enterado por las pantallas de la lotería que tenemos en la administración y ya está llegando gente preguntando», ha resaltado y ha indicado que todavía no ha visto a ningún afortunado.

#LoteríaCMM con los dueños del Mesón Don Ramón de #Guadalajara. Celebran que sus participaciones de un Quinto Premio están muy repartidas. pic.twitter.com/PtqVzD2UWn — Noticias CMM (@CMM_noticias) 22 de diciembre de 2016

