Ha llegado a las 11.21 horas. Los niños de San Ildefonso han anunciado en la sexta tabla el segundo premio. Si su décimo del Sorteo de la Lotería de Navidad 2016 es el 04.536, ya puede descorchar el champán: ha sido agraciado con el segundo premio, uno de los más importantes. El décimo está dotado con 1.250.000 euros a la serie.

Este segundo premio, como ya sucedió el año pasado, ha estado muy repartido: Bocairent (Valencia), Madrid, Benidorm y Torrevieja (Alicante), Estepona (Málaga), Bilbao (Vizcaya), Pinos Puente (Granada), Úbeda (Jaén), Barcelona y Valencia son algunos de los lugares agraciados con la suerte.

La suerte inunda Madrid

Las administraciones de Lotería de la Comunidad de Madrid, una en la calle Condesa de Benadito, número 45, de Madrid, y otro en la avenida Carlos V, número 35, de Móstoles, han repartido este jueves 2.000.000 de euros al haber vendido dos series enteras y un décimo suelto del número 04.536.

En declaraciones a Europa Press Televisión, el dueño de la administración de Madrid, la número 152, bautizada como Los Gatitos, Marcos Delgado, ha expresado que está «encantado» por haber podido repartir este segundo premio entre vecinos del barrio, «todos conocidos», siendo cinco décimos de ellos vendidos entra cinco compañeras de trabajo a las que ha tenido que explicar cómo proceder para cobrar el dinero «sin pagar más impuestos de lo necesario».

El País Vasco, muy afortunado

El segundo premio de la Lotería de Navidad ha dejado en el País Vasco un total de 4.625.000 euros, la mayor parte de ellos, 2.750.000 euros, en la localidad vizcaína de Sestao. Otro 1.250.000 se han quedado en Bilbao, mientras en Vitoria se han repartido 375.000 euros y en Pasai Antxo y Hernani, 125.000 euros en cada una de estas localidades.

El 4.536, dotado de 1.250.000 euros la serie, ha sido distribuido en la administración ubicada en la avenida de Las Llanas 13 de Sestao, que contaba con 2,2 series de este premio. Además, también se ha vendido en la capital vizcaína en la administración número 8, ubicada en El Arenal 1. En la capital alavesa, ha sido vendido en tres administraciones, la calle Reyes de Navarra 36, la del centro comercial Boulevard (la número 20) y la de Sancho El Sabio (la número 11). Además, también han resultado agraciadas con este número las localidades guipuzcoanas de Pasai Antxo en la avenida de Navarra 17 y de Hernani de Juan de Urbieta 12 (la número 2).

El año pasado, muy repartido

El año pasado, en 2015, el número agraciado con el segundo premio fue el 12.775. Uno de los más repartidos: la mayor parte del premio (120 series) se vendió entre Mora (Toledo), San Perpetua de Mogoda (Barcelona), Granada, Logroño, Osuna (Sevilla), Alicante, Luque (Córdoba), Roda de Bará (Tarragona) y La Puebla de Cazalla (Sevilla). Un total de 20 millones de euros dejó en Cataluña el segundo premio del sorteo extraordinario de la Lotería de Navidad.

En Alicante se vendió una serie, en concreto en el Barrio de Los Ángeles. «Me ha pillado aquí trabajando. No me había enterado. Estaba solo. Estamos, más que contentos, estoy muy sorprendido. Ha sido tan rápido que no me ha dado ni tiempo a sentarme. La pena es no haber repartido más. Ha sido solo una serie, pero es muy importante», explicó a ABC, el año pasado, Juan Carlos Pastor, dueño de la Administración alicantina.

Como curiosidad, la diputada regional del PSOE de Palma de Mallorca Silvia Limones resultó agraciada con el segundo premio de la Lotería de Navidad en 2015. La familia de la diputada compró el décimo, como hace cada año, en una administración de Sevilla. Curiosamente, se ha enterado de esta buena noticia en su primera intervención en el Parlamento regional, que este martes debate sobre los Presupuestos de la Comunidad para 2016, informó Josep María Aguiló.

