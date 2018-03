Prisión permanente Incredulidad y vergüenza ajena entre los padres de las víctimas por los ataques del PSOE Convocan una manifestación para este domingo en favor del mantenimiento de la prisión permanente revisable

Decepción, incredulidad, vergüenza ajena, indignación... estos son algunos de los sentimientos que ha despertado en las familias de Marta del Castillo, Diana Quer, Mari Luz Cortés, Sandra Palo o Yéremi Vargas la intervención del portavoz de Justicia del PSOE, Juan Carlos Campo, en el debate celebrado esta mañana en el Pleno del Congreso sobre las enmiendas de totalidad presentadas por el PP y Ciudadanos contra la derogación de la prisión permanente revisable.

Un debate en el que Campo se ha quejado de que la sesión tuviera «sabor a ira, a rabia, a sed de venganza» por la muerte del pequeño Gabriel Cruz, mientras todas estas familias escuchaban el Pleno en directo desde la tribuna de invitados. Sobre ellas y su dolor ha dicho además desde la tribuna de oradores que están siendo manipulados por el PP.

«Nadie nos manipula»

Allí presente, el padre de Diana Quer, Juan Carlos Quer, ha advertido que Campo no solo ha insultado a las familias de las víctimas sino también a los tres millones de personas que sin adscripción política han firmado la petición de mantenimiento de la prisión permanente revisable. «Dice que nos manipula, nadie nos manipula. Jamás seremos utilizados por fuerza política alguna. La única ideología que tenemos es contribuir a una sociedad más justa. Nuestro partido es el partido político del sentido común y la protección de nuestros hijos», ha defendido.

Y se ha mostrado «convencido» de que las bases socialistas no lo van a comprender. «Van a reaccionar y tomarán las decisiones que para la protección de sus hijos estimen convenientes», ha pronosticado, en alusión a una fuga de votos hacia otras formaciones que sí defiendan el mantenimiento de la prisión permanente revisable.

Por su parte, el padre de Marta del Castillo, Antonio del Castillo, ha admitido ante la prensa sentir «decepción total» por la intervención de Campo al no haber esperado una posición así del PSOE, mientras el padre de Mari Luz Cortés, Juan José Cortés, ha calificado de «un poco lamentable» la actuación del socialista. Se ha declarado «apesadumbrado y triste al venir de enterrar a una víctima inocente» y ha reconocido que no esperaba que ningún grupo «hiciera alusión a Gabriel» en el debate. «Ha sido doloroso», ha señalado. Y aunque ha considerado «respetable todo lo que se hable en el Congreso de los Diputados» ha advertido de que ése no es el sentimiento del pueblo y de los ciudadanos».

La presidenta de la asociación vinculada al PSOE Clara Campoamor, Blanca Estrella Ruiz, que asistía al debate acompañando a todas estas familias, ha reaccionado aún con mayor indignación y rabia que ellos. «Nos ha tomado por tontos. Nos ha dicho que nos manipulan. A mí no me ha manipulado nadie», ha respondido, pidiendo perdón como socialista a las familias de las víctimas, y acusando a la dirección del PSOE de haberles «engañado».

Ruiz ha dicho también sentir «vergüenza» por la intervención de Campo, ante las «fórmulas» que ha utilizado. «Ha hecho daño, ha insultado y ha dicho que nos manipula el PP y eso no lo perdono. No soy víctima, estoy con las víctimas y nunca me han manipulado», ha criticado con visiblemente molesta.

A continuación, ha apuntado contra el líder del PSOE, Pedro Sánchez, por no haber sometido a la militancia la posición del partido respecto a la prisión permanente revisable. «Ha incumplido un contrato con la militancia y eso es serio en política. Cuando se presentó el recurso dije que a mí no me había consultado y me prometió que me iba a consultar. Intenté hablar con él y no se puso al teléfono ni me recibió. Ha roto el pacto que tenía conmigo porque yo le voté porque dijo que me iba a consultar», ha advertido. «No más mentiras», ha exigido.

Tres millones de firmas

Quer ha querido pedir a todas las fuerzas políticas que «estén a la altura de una sociedad tan solidaria y tan digna como la que deben representar». «Si alguien no está de acuerdo y piensa que la prisión permanente no es la solución, que tenga la dignidad de proponer una solución alternativa que ampare a nuestras jóvenes y menores y si no que callen», ha reclamado con dolor.

Todos ellos han hecho un llamamiento a que el próximo domingo 18 de marzo los ciudadanos españoles salgan a la calle y se unan a las manifestaciones que convocarán para pedir que la prisión permanente siga vigente. «Pido a todos los ciudadanos de bien que quieren la seguridad y que una justicia en España les ampare en todas las direcciones que asistan a esa convocatoria de una manera pacífica y recordando que haremos memoria de todas aquellas víctimas que han muerto de forma violenta», ha rogado Cortés.

Quer ha completado este ruego con la petición de firmas a través de la plataforma change.org: «Somos cinco humildes familias que hemos conseguido tres millones de firmas en dos meses y medio, por favor contribuyan con su apoyo a hacer nuestro movimiento más grande».