El PP fomentará los contratos fijos al dejarlos parcialmente exentos de cotizar

Hacer contratos fijos o convertir a un trabajador temporal en fijo va a tener una bonificación, según el programa del PP. Este partido ha incluido en su programa electoral la ampliación de la medida, que ya está en vigor, de dejar exentos de cotización los primeros 500 euros de sueldo de un nuevo empleo indefinido durante dos años. Si el 20-D gana el PP, se compromete a ampliar esta posibilidad –que finalizaba en agosto de 2016– durante todo el año próximo.

Además, el beneficio no durará dos años, como estaba previsto, sino cuatro, duplicando su periodo de aplicación. Esta fórmula también será aplicable a los trabajadores que ahora tengan un contrato temporal y lo vean convertido en uno indefinido, que también estará exento de cotizaciones en sus primeros 500 euros durante cuatro años. Por último, ese beneficio del mínimo exento también se aplicará a la parte de las cotizaciones que paga el trabajador, que de este modo se verá doblemente beneficiado con una mejora en su nómina mensual.

«Nada está resuelto»

Además de este anuncio económico, los populares dieron a conocer ayer sus medidas sociales. El PP no quiere pisar charcos en esta campaña. Como reconocía ayer el jefe de campaña, Jorge Moragas, "nada está resuelto"; quizá por esa intención de no levantar ampollas, ha decidido no mencionar el aborto esta vez en su programa electoral –como sí lo hizo en la de 2011– pero sí la defensa de la vida, a través de un Plan de Apoyo a la Maternidad que prima especialmente la atención a las adolescentes en estado y plantea hasta 2.000 euros de ayuda anual para las que lleven adelante su embarazo sin apoyo familiar.

En la presentación de este bloque social del programa electoral del PP, ayer en Granada, el ministro de Sanidad y Servicios Sociales, Alfonso Alonso, llamó a seguir construyendo "un país que sea socialmente responsable" partiendo de la base de que "la mejor política social es el empleo". "No tenemos dinero para que vuelva el PSOE", aseguró tajante el presidente de los populares vascos, quien mostró el "orgullo del trabajo que hemos hecho" revirtiendo "la mayor crisis económica en muchas décadas".

Por ello, "no podemos volver atrás", indicó Alfonso Alonso que resaltó que el Gobierno de Mariano Rajoy "buscó donde no había" siempre teniendo en cuenta que "la política o es social o no es política". "La solidaridad la hacemos entre todos, de abajo arriba", resaltó el ministro, que invitó a los candidatos populares a llevar en los próximos veinte días sus propuestas con "humildad y sencillez" y "compromiso de trabajo". "Por arrogancia ya se presentan otros partidos", remachó.

Los dardos contra el PSOE, y las insinuaciones sobre los nuevos partidos fueron constantes en un acto público que estuvo conducido por la vicesecretaria de Estudios y Programas del PP, Andrea Levy, que hizo hincapié en que estos últimos años no se ha pasado "la línea roja del Estado del bienestar" pese a los "sacrificios".

El presidente del PP andaluz Juan Manuel Moreno, por su parte, subrayó los programas de protección a mayores y personas en situación de emergencia desarrollados por el Gobierno a la par que frenaba la "destrucción masiva de empleo". Así, lanzó un expresivo "que Dios nos coja confesados" cuando hablaba del referente social del secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, que no es otro que la Junta de Andalucía, la cual es "un gran escaparate sin fondo", recalcó Moreno tras enumerar el rosario de déficits sociales de la comunidad, "la que menos invierte por habitante en Sanidad y Educación" pese a tener la mayor carga impositiva.

Fomentar la natalidad

El programa social del PP se inicia hablando, precisamente, de familia y maternidad. Pero además, en el PP apuestan por fomentar la natalidad, algo necesario en el país con una de las menores tasas de nacimientos de toda Europa. Y proponen medidas para facilitar las adopciones y primar las de carácter nacional.

Muy relacionado con la familia está el asunto de la conciliación: aquí también se prevé en el programa popular un Plan Integral y una nueva Ley de Conciliación y Corresponsabilidad, además de ampliar las excedencias por cuidado de hijos en caso de familias numerosas.

Iguales en prestaciones

Otro de los capítulos del programa social del PP se refiere a la Sanidad. Un servicio de bandera que en esta legislatura ha servido de argumento a las "mareas" para sus protestas contra el Gobierno y sus recortes. La propuesta popular va a la raíz: se compromete a promover un nuevo modelo de financiación de la Sanidad pública que garantice la cobertura de las necesidades reales. Y también se propone que los españoles sean también iguales en las prestaciones sanitarias que reciben. Si el PP consigue la anhelada mayoría que le permita gobernar, promete poner en marcha un Plan Nacional de Reducción de Listas de Espera.

En lo referente a los mayores, desde el Partido Popular la primera propuesta es la de mantener y fortalecer el sistema de pensiones. Hay medidas específicas, como aumentar la cantidad que da derecho a deducción en el IRPF por las aportaciones a sistemas de previsión social, o revisar la forma de cálculo del IRPF cuando se rescaten planes de pensiones.

Rentas mínimas

En relación con la dependencia, proponen un pacto de Estado por los Servicios Sociales que incluya una evaluación de la actual Ley de Dependencia y de su sistema de financiación. Hay también un capítulo dedicado a las políticas de igualdad de género, y medidas específicas para evitar la pobreza y la exclusión social, como la Ley Básica de Servicios Sociales o la propuesta de coordinar los criterios de las rentas mínimas de inserción de las distintas comunidades autónomas para favorecer la igualdad de oportunidades.