El Estado y la mayoría de comunidades arrancan el año con el gasto congelado

El gasto público del Estado y de la mayoría de comunidades autónomas y grandes ciudades ha entrado en 2017 congelado, sin ningún cambio respecto a 2016. Más allá de las temperaturas, ello se debe a que diez autonomías no tienen aún cuentas aprobadas para este año. Por ello, hasta que logren sacar los nuevos presupuestos, las cuentas se repiten en 2017y el desembolso no varía respecto al del año pasado.

Una situación que, pese al quebradero de cabeza político que supone, a efectos presupuestarios ayudará a controlar el gasto en los primeros compases del año para embridar el déficit, señalan los expertos consultados. «La ejecución presupuestaria es mensual. Si el gasto se congela hasta que haya presupuestos y los ingresos, como parece ser, suben, ayudará a reducir el déficit», analiza el director de coyuntura de la Fundación de las Cajas de Ahorros (Funcas), Raymond Torres. El Gobierno prevé en la actualización presupuestaria de 2017 que los ingresos de todas las administraciones aumenten este año un 4,5% o en unos 19.462 millones hasta los 443.960 millones, un 38,2% del PIB.

De esta forma, Aragón, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Extremadura, Galicia, La Rioja, Madrid y País Vasco han entrado en 2017 con el mismo gasto presupuestado que en 2016, al prorrogar sus cuentas. Curiosamente, Murcia también ha iniciado el año con una prórroga «técnica» en los primeros compases de enero, ya que si bien su Asamblea aprobó las cuentas el 30 de diciembre, estas aún no han entrado en el boletín autonómico aunque lo harán en los próximos días. Extremadura las está tramitando, por lo que previsiblemente su situación no vaya más allá de enero. En el caso de Cataluña, se acumulan las prórrogas, ya que en 2016 la Generalitat tampoco fue capaz de aprobar los presupuestos. Por ello en 2017 se entra con las cuentas de 2015.

Corsé presupuestario

Las diez comunidades afectadas cuentan estos días con un gasto presupuestado de 100.219 millones de euros para este año, el mismo que en 2016, lo que en conjunto supone un 0,12% menos que en 2015, según el resumen ejecutivo de los presupuestos autonómicos publicado por el Ministerio de Hacienda.

El propio Gobierno también comienza 2017 con el corsé presupuestario aplicado y debe mantener el mismo gasto que en 2016. El Ejecutivo aprobó un techo de gasto de 118.337 millones, 5.000 millones menos que en 2016 si bien se trata del nivel al que el Ejecutivo espera que acabe el presupuesto ejecutado el pasado año. Ello es así por el recorte de 2.000 millones que aprobó el Gobierno en mayo, a lo que se le suman los 1.000 millones ahorrados por adelantar el cierre presupuestario a julio y 2.000 millones dedicados a intereses de deuda que no se llegaron a gastar. Como hasta que no se aprueben los nuevos presupuestos entran en vigor los de 2016, el Ejecutivo aprobó a finales de 2016 un recorte del gasto del Estado de 5.493 millones hasta que no haya nuevas cuentas.

Esta tardanza para formar Gobierno y comenzar a trazar los presupuestos han influido en comunidades y ayuntamientos. Como reseñan varias regiones, el retraso al tramitar sus presupuestos se ha producido precisamente porque el Gobierno no ha informado a las regiones de cuáles serán sus entregas a cuenta del sistema de financiación en 2017. Ello dificulta el diseño de sus presupuestos para 2017, justifican las regiones, ya que no saben con detalle sus ingresos.

Hacienda les remitió en octubre una carta a todas ellas con las entregas a cuenta de 2016 congeladas para el próximo ejercicio. Fuentes de Hacienda señalan que la financiación subirá en 4.000 millones para 2017 hasta situarse por encima de los 96.700 millones, pero el Ministerio no ha comunicado a las regiones cómo será el reparto.

Al retraso en la formación de Gobierno se le suma la fragmentación política. Todas las comunidades sin presupuestos tienen gobiernos en coalición salvo Galicia, que celebró elecciones el pasado mes de septiembre por lo que postergó la aprobación de presupuestos, algo parecido a lo ocurrido con País Vasco.

Como apuntan las comunidades y los ayuntamientos consultados, el hecho de prorrogar presupuestos no quita para que estas administraciones puedan habilitar créditos extraordinarios, pero son excepcionales.

«Si la economía va bien, la prórroga presupuestaria servirá en muchas administraciones para controlar el gasto. Pero si la coyuntura se tuerce, estarían atadas de pies y manos hasta que no lograran sacar sus presupuestos», sostiene Jesús Sanmartín, presidente del Registro de Economistas de Asesores Fiscales (REAF). Como fuere, ni autonomías ni consistorios suelen ejecutar la totalidad de los presupuestos, por lo que cuentan con ese margen para aliviar la prórroga.

La inversión pública es la gran damnificada de esta coincidencia de prórrogas presupuestarias, augura Raymond Torres. Una partida que ya está bajo mínimos y que el Ejecutivo esperaba que siguiera en caída libre para pasar del 2,1% del PIB en 2016 al 2,09% en 2017, mínimo histórico.

Este año es un ejercicio especialmente sensible, ya que la Administración deberá recortar el déficit desde el 4,6% del PIB en el que debe cerrar 2016 al 3,1%. Un ajuste de 16.000 millones que Hacienda prevé acometer a través del ciclo económico y de las subidas de ingresos de 7.500 millones que contempla mediante alzas de impuestos y otros ingresos.

Junto a Estado y comunidades, varias grandes ciudades se han visto obligadas también a prorrogar sus presupuestos. Es el caso de Madrid, Barcelona, Zaragoza, Sevilla, Málaga y Murcia, que comienzan 2017 como si fuera 2016. Las tres primeras están gobernadas por plataformas integradas por Podemos. En este año de la marmota presupuestaria, otros «ayuntamientos del cambio» como La Coruña, Cádiz y Santiago de Compostela también arrancaron 2017 con los presupuestos prorrogados.

Al igual que ocurre con las comunidades, también se prevé un aumento de ingresos para las corporaciones locales en 2017. En todo caso, los ayuntamientos son la única administración en superávit. Hasta septiembre de 2016 acumularon un excedente de 0,52% del PIB, un aumento frente al 0,33% del mismo periodo del año anterior. Como fuere, también entre los municipios se generalizan las prórrogas presupuestarias este ejercicio. Año nuevo, cuentas viejas.