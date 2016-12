Ajustes de Ãºltima hora ayudan a ahorrar hasta 3.000 euros en la factura fiscal

Cuando suenen las doce campanadas el próximo sábado acabará el plazo para ganar el pulso a Hacienda de cara a la declaración de la Renta del próximo año. Las decisiones importantes se suelen dejar para el final, pero adelantar algunas de ellas puede suponer un pellizco considerable ante Hacienda. Quedan seis días y conviene que los contribuyentes hagan números para aportar a planes de pensiones, donar a entidades solidarias y compensar pérdidas con ganancias. El Consejo General de Economistas y el sindicato de Técnicos de Hacienda (Gestha) han elaborado una serie de consejos para ayudar a los contribuyentes a recibir un «aguinaldo» frente a Hacienda de hasta 3.000 euros.

Mayores de 65 años

Renta vitalicia

Si tiene más de 65 años y contempla vender o transmitir un bien que le rente beneficios, conviene valorar constituir con la ganancia obtenida una renta vitalicia, para no tributar por el montante recibido. Eso sí, esta bonificación tiene como máximo 240.000 euros. Si tiene 64 años y piensa vender algún bien, como una casa, quizá sea mejor desde el punto de vista del bolsillo esperar a cumplir los 65 años para que las ganancias queden exentas

Deducción por vivienda

Deducción de hasta 9.040 euros

En el caso de que comprara su casa antes de 2013 y se aplique la deducción por vivienda habitual en la hipoteca, quizá le convenga agotar el importe máximo de 9.040 euros anuales con una amortización extraordinaria que iguale esa cantidad. Hasta este umbral, podrá deducirse un 15% de las cantidades aportadas.

Plan de pensiones

Aportar antes de que acabe el año

Aportar al plan de pensiones aligera la base imponible del IRPF, por lo que muchos aprovechan los últimos días del año para transferir dinero y así aprovechar este alivio fiscal. La reforma tributaria redujo el máximo de aportación de 10.000 –o 12.500 euros para los mayores de 50 años– a 8.000 euros –, siempre que no supere el 30% de los rendimientos del trabajo y actividades económicas–. Gestha recuerda que invertir 6.246 euros de media hasta el límite de estas aportaciones garantiza un ahorro fiscal de 1.500 euros, aunque ello depende de la comunidad autónoma y de los ingresos (ver cuadro inferior). El ahorro en el ejercicio por cada cien euros aportados puede llegar, en el caso de ingresos mayores a 60.000 euros, hasta el 48% según la comunidad de residencia.

Ojo, despido

Evitar impuestos al finiquito

Si ha sido despedido y no es por causas económicas, técnicas y organizativas, le interesa acudir al Servicio de Mediación, Arbitraje y Conciliación porque, de no hacerlo así, se considerará que el despido ha sido pactado y la indemnización no estará exenta en ninguna cuantía. Si le han despedido y tiene derecho a paro, teniendo intención de iniciar una actividad, es mejor solicitar el pago único para evitar pagar impuestos. Y otra posibilidad: si al echarle del trabajo cobró una indemnización exenta, si le proponen reincorporarse antes de tres años desde el despido, debería pensarlo ya que salvo que pruebe su efectiva desvinculación estaría obligado a tributar ahora por dicha indemnización y presentar una complementaria.

Retribuciones en especia

Cheque guardería, restaurante...

Para los trabajadores por cuenta ajena, con vistas a reducir la tributación de 2017 le puede interesar cambiar retribuciones dinerarias por otras en especie que no tributan, como la tarjeta restaurante, la del transporte, el cheque guardería, un seguro médico para la familia o utilizar un coche de empresa. Tenga cuidado de modificar el contrato de trabajo para recoger por escrito estas formas especiales de retribución.

Solidaridad rentable

Donaciones a ONG

De cara a los últimos días del año, el sindicato de Técnicos de Hacienda recomienda a los contribuyentes que no se olviden de conservar los justificantes de los importes donados a entidades solidarias como ONG o fundaciones, así como las cuotas sindicales, las de colegios profesionales (con un límite de 500 euros) o los gastos de defensa jurídica contra el empleador (siempre y cuando asciendan hasta 300 euros).

El contribuyente podrá desgravarse un 50% de los primeros 150 euros donados y un 27,5% del resto de sus aportaciones. Este porcentaje de bonificación aumenta al 32,5% si la cantidad donada a una misma ONG no ha disminuido en cada uno de los tres últimos años. Además, están exentas las ganancias patrimoniales generadas si se donan los bienes.

Más recomendaciones. También es posible deducir un 10% por donativos a fundaciones y asociaciones declaradas de utilidad pública. Las cuotas de afiliación y las aportaciones a partidos políticos pueden reportar al contribuyente algún beneficio adicional, ya que incluyen una deducción del 20% de la cuota, limitadas a un máximo de 600 euros.

Venta de bienes

Coeficientes de abatimiento

Si tiene varios bienes o derechos adquiridos antes de 1995 y los vende, puede reducir las ganancias obtenidas en su transmisión con los coeficientes de abatimiento, pero el límite para ello se establece en 400.000 euros de la suma de los valores de transmisión de los bienes con esa antigüedad desde enero de 2015. Por ello, le conviene aplicar los coeficientes solo a la transmisión por la que haya obtenido una mayor ganancia patrimonial. Asimismo, si ha obtenido una plusvalía, tiene hasta el día 31 de diciembre para realizar minusvalías tácitas que tenga en algún otro elemento patrimonial, para así reducir la tributación de la ganancia patrimonial.

Matrimonios

Conviene repartir los bienes y derechos

El hachazo fiscal tamabién se puede sortear según el régimen de su matrimonio. Si está casado en régimen de gananciales y se separa, o si se disuelve una comunidad de bienes creada por herencia o por voluntad de los comuneros, es aconsejable hacer un reparto equitativo de bienes y derechos, para que así uno de los cónyuges o comuneros no deba tributar más que el resto. Asimismo, si está inmerso en un divorcio o separación, le conviene que el acuerdo que llegue con su cónyuge sea refrendado judicialmente.