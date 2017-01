A un paso de cumplir los 14 años, este viernes, el regatista del Club Náutico Sevilla Aurelio Terry repasa su fulgurante carrera deportiva a lomos de una tabla de windsurf. Tan sólo cinco años después de iniciarse en el mundo de la vela, este sevillano del barrio del Porvenir ha logrado esta temporada, al margen de los títulos nacionales y andaluces de la clase Techno sub15, la décima plaza en el Campeonato del Mundo de la especialidad, en Italia, así como el undécimo puesto en el Europeo de Sopot (Polonia), con los que ha presentado sus credenciales de cara a un futuro en el que brilla en el horizonte, cómo no, el sueño de representar a España en unos Juegos Olímpicos. Antes, tiene una cita marcada en rojo en Argentina 2018 con motivos de los Juegos de la Juventud.

-¿Cómo fueron los primeros contactos con la vela?

-Navegando con mi padre en su crucero Fortuna 9.

-¿Y concretamente en el windsurf?

-Un día navegando en la bahía de Cádiz nos adelantaron unas tablas de Formula y me llamo tanto la atención que le pedí a mi padre que me apuntara a la escuela de vela de la FAV.

-Y desde prácticamente la primera regata, ganando…

-Esperé a tener nivel antes de salir de la bahía. Navegué mucho alrededor del barco de mi padre y alrededor de cualquiera que me pudiera ayudar en 2014. A finales de ese año ya empecé a hacer podio. Fui tercero en el Campeonato de Andalucía, cuarto en el de España y gané la Copa de Andalucía y la Regata de Año Nuevo.

-Este año, al igual que en 2015, se ha mostrado intratable, ¿cuál ha sido el palmarés?

-He ganado todo lo que se ha corrido en sub15 en España, la New Year’s Race, Campeonatos y Copas de Andalucía y España. Además, he sido undécimo en el Europeo y décimo en el Mundial. Lo mejor, sin duda, el primero puesto en la primera prueba de Grupo Oro del Mundial

-¿Cuáles son tus objetivos a corto plazo, con el salto a la categoría sub17?

-Seguir ganando en España con el cambio de categoría y clasificarme para los Juegos Olímpicos de la Juventud de Buenos Aires 2018.

-Teniendo como referente en el Náutico Sevilla a Marina Alabáu, campeona olímpica en Londres 2012, ¿con qué sueña Aurelio Terry?

-Mi objetivo es ir a unos Juegos, eso está claro, pero queda mucho tiempo y para eso hay que seguir mejorando.

-Pero en esta aventura no está solo, ya que es la punta del iceberg de una gran familia de jóvenes promesas en el Club Náutico Sevilla.

-Espero ayudar con mi experiencia en la progresión de todos ellos.

-¿Cómo animaría a los chavales a practicar su deporte?

-Les diría que prueben lo divertido que es, que lo prueben en la bahía de Cádiz, que es donde se planea, que vean lo que es viajar con el equipo y la cantidad de gente que se conoce de todos lados, el ambiente que lo rodea. Y sobre todo, saber que no tienes que cambiar de clase en el tiempo que estés navegando, sólo el tamaño de la vela.