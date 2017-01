Los Ã¡rbitros denunciarÃ¡n a PiquÃ© tras sus declaraciones en Villarreal

El Comité Técnico de Árbitros (CTA), según ha anunciado su presidente, Victoriano Sánchez Arminio, a un periodista de La Sexta, denunciará al barcelonista Gerard Piqué tras su gesto y sus declaraciones al término del partido ante el Villarreal dirigido a Javier Tebas, presidente de la Liga de Fútbol Profesional, dando a entender que Iglesias Villanueva, colegiado del encuentro, había perjudicado al conjunto azulgrana.

El defensa internacional salió del terreno de juego del Estadio de La Cerámica mirando al palco y señalándose un ojo. «¿Lo has visto? Sí tú, tú...», exclamó el jugador mientras abandonaba el césped. En el palco, junto a los dirigentes del Villarreal, se encontraba Javier Tebas, a quien pareció ir dirigido su gesto.

Ya en la zona mixta, Piqué se lamentó que el árbitro no señalara dos penaltis: «Hoy ha habido dos manos del Villarreal, no voy a hablar de esto. Es muy claro lo que ha sucedido en el campo de juego». Sin embargo, no quiso desvelar a quién había dirigido su gesto. «Ya sabe quién es. No tenéis que saber todo», respondió el jugador a los periodistas. Al ser preguntado si temía que sus declaraciones fueran analizadas por el Comité de Competición y denunciadas por parte del Comité Técnico de Árbitros, tiró de ironía en su respuesta: «Que pierda el tiempo analizando mis declaraciones...».

Victoriano Sánchez Arminio ha hablado este lunes en los micrófonos de La Sexta sobre este asunto y ha anunciado que habrá denuncia del Comité Técnico de Árbitros (CTA) contra Piqué. «El abogado lo verá y se decidirá, pero lógicamente cuando se meten así con el estamento, sí. Remitiremos un escrito al Comité de Competición».