Zarza: “A Muñoz le voy ganando 5-0”

Decía el pasado jueves Manuel Vizcaíno que confía en un acuerdo entre Antonio Muñoz y Sinergy para que se dé carpetazo definitivo a un asunto que amenaza con seguir desestabilizando el Cádiz CF durante mucho tiempo. Pues bien, dicho acuerdo no parece inminente al observar el cruce de demandas y reproches que se están dando de una acera a otra.

El abogado de Sinergy, Enrique Zarza, tiene para todos los agentes que se mueven en este caso que se remonta a hace cuatro años, cuando Florentino Manzano y Alessandro Gaucci compran el 51% de las acciones a Antonio Muñoz. Una compra que, como la justicia se ha encargado de explicar sentencia tras sentencia, no se ajustaba a la realidad de lo que se vendía.

No se hace esperar mucho Zarza, que ataca a las primeras de cambio al recurso interpuesto por la sociedad Muñoz Vera S. L. y en el que se argumenta como primordial celebrar una subasta para salvar al Cádiz CF de las manos de un grupo italiano que llevaba al club amarillo a la quiebra. Ante esto, el letrado de Sinergy se muestra implacable. “El Cádiz CF habría quebrado con Muñoz al frente y cuando vende a mis representados, el primero que lo había dejado en quiebra era él y ahí están las cuentas que lo acreditan. A Sinergy, en el momento de la compra, le presenta unos balances que no son reales porque el club ya estaba abocado a la liquidación pese a estar en pleno concurso de acreedores. En ese momento, él (Antonio Muñoz) sabía de los resultados de los ejercicios, como también sabía que no tenía capacidad ni opción para salvar la situación y optó por una huida hacia adelante. Él necesitaba dinero para cuestiones personales y vende un 51% de las acciones que en realidad no le pertenecía más que el 48%, pero miente y falsea la realidad con tal de vender a Sinergy, que como es obvio estaba interesado en el 51% para poder gobernar el club. Él no quería ser el responsable de liquidar al Cádiz CF y emprende una huida hacia adelante cuando ya tenía al club abocado a la liquidación”, repite con insistencia Zarza tras aludir al 8% de acciones que pertenecía al Grupo Bahía como ha quedado demostrado. “Mintió diciendo que esas acciones del Grupo Bahía todas eran suyas y mete en el paquete unas acciones que no le pertenecían”.

A continuación, Zarza narra la forma de pagos que no pudieron llevarse a cabo por incumplimientos en el contrato. “La forma de pago se dividió en dos. Primero se le pagó 400.000 euros que él necesitaba con urgencia en ‘cash’. Y los otros 450.000 se pagaban a plazos, pero condicionados a que el balance de resultados presentados por Muñoz en la venta fueran cierto, algo que no fue así tal y como ha dejado claro varias sentencias que ya le hemos ganado. Porque se puede decir que Enrique Zarza va ganando a Muñoz 5-0”. Y enuncia, uno por uno, los ‘goles’ que ya ha encajado la sociedad Muñoz Vera SL. “El primer gol fue cuando el juzgado anunció las medidas cautelares favorables para la paralización de la subasta. Segundo: La sentencia favorable de Primera instancia sobre la nulidad de la subasta. Tercero: la sentencia favorable de Segunda instancia sobre la nulidad de la subasta. Cuarto: La sentencia de Primera Instancia denegándole el cobro de los 450.000 euros del segundo cobro. Y quinto: la sentencia de Segunda Instancia denegándole el cobro de los 450.000 euros del segundo cobro definitivo”.

Pero las sentencias favorables no cree Zarza que se vayan a quedar ahí. De hecho, la próxima que está convencido ganar es la que “confirmará la estafa de la subasta” tras presentar una denuncia penal a Muñoz Vera SL por “falsedad en documento mercantil y estafa”. Con estas pruebas, Zarza se muestra orgulloso. “No conozco la derrota contra Antonio Muñoz”.