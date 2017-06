Salvi: «Las cuentas no nos salen desde que las hacemos»

Dos jornadas para el final y las espadas en todo lo alto. Salvi afronta el último tramo de la temporada manando un mensaje de optimismo y reafirmando las ganas del Cádiz CF por meterse en la fase de ascenso a Primera División.

El jugador de Sanlúcar de Barrameda recuerda algo que parece se ha olvidado. “Al equipo le cuesta perder y estamos cerca de ganar, ojalá llegue la victoria este fin de semana en Carranza. El jugador disfruta cuando gana, cuando en líneas generales va bien el equipo y nosotros seguimos trabajando, en la línea que queremos y solo nos falta ganar. Hemos sido superiores en muchos partidos en los que al final hemos estado desafortunados en ataque y en defensa y por eso hemos empatado, pero yo tengo claro que físicamente estamos mejor que otros equipos”.

Con todo, el extremo derecho amarillo no oculta que “desde que empezamos a hacer cuentas no nos han salido. La cosa se ha puesto más difícil, hemos luchado contra equipos que se juegan mucho”.

Eso sí, Salvi tiene claro lo que supone para muchos futbolistas el reto que hay por delante. “Para nosotros es bastante bonito, muchos no hemos jugado un ‘play off’ a Primera y alguno no lo jugarán nunca”.

En lo personal, reconoce que se encuentra bien y esperando romper su mala racha ante el gol, viendo las ocasiones erradas en los últimos partidos. “Me encuentro bastante bien físicamente. Después de las dos lesiones que he tenido he vuelto a tener la confianza. Me exijo mucho, todo se puede mejorar. Todos los jugadores que se exigen tienen más posibilidad de hacerlo bien. Lo que tenga que hacer, lo haré, me tengo que sacrificar por el equipo y seguro que todo saldrá”.