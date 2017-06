La UD Las Palmas le abre las puertas a Ortuño

Toni Cruz, director deportivo de la Unión Deportiva Las Palmas, ha hablado hoy para mandar un mensaje a su afición de cara a la próxima temporada. Al margen de todos los temas que importa a la hinchada canaria tras la marcha de Quique Setién y la búsqueda de un nuevo sustituto, también tocó por encima la situación de Alfredo Ortuño, jugador que ha estado este año cedido en el Cádiz CF, equipo con el que ha marcado 17 goles convirtiéndose en máximo artillero del conjunto gaditano.

Toni Cruz ya dijo hace un mes que la intención del club canario era recuperar la invertido en el jugador, que se lo ficharon al Granada por un millón de euros aunque solo se quedaba el 50% de los derechos del jugador por lo que la operación, en el caso de que el Cádiz CF quisiera seguir contando con sus servicios, sería sumamente compleja al estar también implicado el club nazarí. Por tanto, la cifra a la que ascendería el dinero que tendría que poner el Cádiz CF por Ortuño sería cercana a los dos millones de euros. Una locura, vaya.

Semanas atrás, la prensa griega informaba del interés del AEK de Atenas por el jugador de Yecla. Un interés que, por boca de Toni Cruz, no ha llegado a las oficinas de la UD Las Palmas tal y como decía hoy el director deportivo del club ‘pío pío’. “En Grecia dicen que van a plantear… pero no han planteado nada de momento”, manifestó con cierta ironía y dando por poco creíble en supuesto interés.

Eso sí, el mercado ya se ha abierto y no es tan claro que la UD quiere soltar a su delantero. Al menos, de puertas para fuera no se le quiere poner el cartel de ‘libre’ ya que sería quitarle valor. En este sentido, Cruz elogió los números del que todavía es jugador del club insular. “Ortuño es jugador de la UD, ha hecho un temporadón, se ha revalorizado, es un futbolista que tiene varios años de vinculación con nosotros. Ahora le tocará descansar e incorporarse con nosotros”, dijo dejando a las claras que, de momento, no hay prisas por venderlo a cualquier precio.

Lo que parece claro es que desde el Cádiz CF, y mientras esos números sean los que se manejan, no se pujará demasiado por un jugador que no ha acabado todo lo bien que deseaba la temporada.