Kiko Olivas, una opción para reforzar el centro de la zaga del Cádiz CF

El Cádiz CF necesita reforzar el centro de zaga de cara a la próxima temporada y los nombres empiezan a aparecer. Uno de los últimos sonar es el de Kiko Olivas, central malagueño que acaba de sellar el histórico ascenso con el Girona a Primera División. Un jugador por el que, según apuntan desde tierras catalanas, también están interesados otros clubes de LaLiga 123 como Almería, Numancia y Zaragoza.

El club catalán, en el que milita desde el verano de 2015, amplió el contrato del zaguero andaluz hasta junio de la temporada 2018-19. Sin embargo, el salto de categoría ha provocado un cambio de planes en el Girona. Tal es así que Quique Cárcel, exjugador cadista y actual director deportivo de los rojiblancos, ya ha comunicado al zaguero que no formará parte del proyecto del club de Montilivi en la máxima categoría.

Kiko Olivas estuvo fuera de la competición durante varios meses por lesión, pero regresó y en la recta final tuvo minutos en la posición de central derecho. En total jugó 17 encuentros, todos ellos como titular. Más de 1.400 minutos en los que marcó un gol y fue amonestado tres veces con cartulinas amarillas.

Ante el Cádiz CF no pudo estar en la primera vuelta en el Estadio Ramón de Carranza, pero sí fue titular y disputó todo el encuentro en Montilivi, con victoria final de los cadistas (1-2).

Nacido en agosto de 1988, Kiko Olivas se formó en la cantera del Málaga e incluso jugó algún encuentro con el primer equipo en Segunda División. Posteriormente pasó al Villarreal B y llegó a debutar con el primer equipo castellonense en Primera. Córdoba y Sabadell fueron sus dos experiencias anteriores antes de recalar en Girona.

A día de hoy, el eje de la zaga cadista no está asegurado. Aridane sí es una pieza clave en el esquema del nuevo Cádiz CF, salvo que algún club abone la cláusula de rescisión o haga llegar una gran oferta por el futbolista canario. Por otra parte, Sankaré ha renovado al jugar 20 encuentros, pero su salida no está descartada y desde Chipre han mostrado interés por él. Clara parece la salida de Migue, mientras que Servando, con contrato hasta el 30 de junio de 2018, no ha tenido esta temporada demasiados minutos.